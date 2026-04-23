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Χρηματιστήριο: Η στήριξη των 2250 μονάδων μετατρέπεται πλέον σε αντίσταση
Αναλύσεις
09:52 - 23 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Η στήριξη των 2250 μονάδων μετατρέπεται πλέον σε αντίσταση

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 1,37% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2229,59 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 232,1 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από την αρχή την υπεροπλία καθώς η από μέρους Τραμπ παράταση της εκεχειρίας δεν διαμόρφωσε τις συνήθεις αισιόδοξες προσδοκίες για επικείμενη συμφωνία. Με τη χαμηλή επίδοση του ΓΔ να καταγράφεται περί τις 12μμ στις 2225 μονάδες, επίπεδα που ελαφρά μόνο ξεπεράστηκαν ως τις δημοπρασίες.

Με ρευστοποιήσεις τραπεζών και των περισσότερων blue chips. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,713% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,60%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-3,04%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,02%), η Lamda (-1,36%), η Helleniq Energy (-1,26%), η ΕΕΕ (-2,21%), η ΕΛΧΑ (-2,33%), η Optima (-1,41%), το ΔΑΑ (-6,02%), η Allwyn (-3,16%), o Τιτάν (-1,41%), η Metlen (-1,52% με αγορές από τον Μυτιληναίο), η Aegean (-6,51%), o Φουρλής (-3,25%) και ο ΟΤΕ (-1%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Credia (+1,97%), o ΑΔΜΗΕ (+0,97%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,23%), ο Aktor (+1,45%), η Cenergy (+0,57%) και η ΕΚΤΕΡ (+3,22%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 36 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 71 εκείνων που υποχώρησαν.

Τη στάση αποχής και διατήρησης αυξημένης ρευστότητας επιλέγουν οι επενδυτές καθώς δεν διαφαίνονται εξελίξεις στη Μ. Ανατολή. Ο Γ.Δ. συνέχισε την πτωτική του πορεία, παραβιάζοντας την στήριξη των 2250 μονάδων που μετατρέπεται πλέον σε αντίσταση. Η πλησιέστερη στήριξη προσδιορίζεται, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, στις 2218-2213 μονάδες.

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