Τουρκία: «Μπλόκο» στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η τουρκική Βουλή ενέκρινε νόμο που απαγορεύει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα κάτω των 15 ετών, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Βάσει της νέας νομοθεσίας, οι ανήλικοι αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν θα μπορούν να δημιουργούν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Παράλληλα, οι γονείς θα αποκτήσουν εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να ελέγχουν τόσο τον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά τους μπροστά στις οθόνες, όσο και τις ηλεκτρονικές τους αγορές. Επιπλέον, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οι μεγάλες πλατφόρμες θα πρέπει να ανταποκρίνονται μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που διαδίδεται επιβλαβές περιεχόμενο.

Ο νόμος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το Anadolu.

Την ίδια στιγμή, σε αρκετές χώρες βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για την επιβολή αντίστοιχων περιορισμών σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Πρόσφατα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε την καθιέρωση μιας ημέρας κάθε μήνα χωρίς χρήση διαδικτύου για τους νέους, ώστε να ενθαρρυνθεί η ενασχόλησή τους με το διάβασμα, τον αθλητισμό και γενικότερα με δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Η πρόταση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συζητήσεων για συντονισμένες δράσεις σχετικά με τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μαζί με τους ηγέτες 12 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζήτησαν ένα παρόμοιο ενδεχόμενο. Ο αριθμός των χωρών που εξετάζουν τέτοιου είδους μέτρα έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το προηγούμενο φθινόπωρο, γεγονός που, σύμφωνα με τον Μακρόν, δείχνει ότι η ιδέα κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη.