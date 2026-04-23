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Ανταλλαγή πυροβολισμών σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα με τουλάχιστον 10 τραυματίες
Ειδήσεις
23:23 - 23 Απρ 2026

Ανταλλαγή πυροβολισμών σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα με τουλάχιστον 10 τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 10 τραυματίες, ανάμεσά τους «και κάποιοι αθώοι πολίτες», μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα, λέει η αστυνομία σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.

Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν μετά από φερόμενη διαμάχη που οδήγησε σε ανταλλαγή πυροβολισμών στο Mall of Louisiana στο Μπατόν Ρουζ την Πέμπτη, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού τουλάχιστον ενός δράστη.

«Δύο ομάδες ανθρώπων ήρθαν σε αντιπαράθεση μέσα στον χώρο εστίασης (food court) και άρχισαν να πυροβολούν η μία την άλλη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπατόν Ρουζ, Τόμας Μορς Τζούνιορ, επικαλούμενος υλικό από κάμερες ασφαλείας. «Δυστυχώς, υπήρχαν και αθώοι άνθρωποι στην περιοχή που πιθανόν επίσης χτυπήθηκαν από σφαίρες».

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