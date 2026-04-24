Τραμπ: Απειλεί τη Βρετανία με υψηλούς δασμούς αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις ψηφιακές υπηρεσίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβάλει δασμούς στη Βρετανία, εάν ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν προχωρήσει στην κατάργηση του φόρου επί των ψηφιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Telegraph» την Παρασκευή (24/4), που βασίζεται σε συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου.

Πιο αναλυτικά, όπως ανέφερε στην εφημερίδα, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι διατεθειμένος να επιβάλει «υψηλούς δασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο» σε περίπτωση που δεν αλλάξει η συγκεκριμένη φορολογική πολιτική, η οποία, κατά την άποψή του, πλήττει άδικα αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε τη βρετανική πλευρά να «είναι προσεκτική», επισημαίνοντας ότι οι ενδεχόμενοι δασμοί θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα έσοδα που αποφέρει ο εν λόγω φόρος.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ζήτημα και ότι θα μπορούσε εύκολα να απαντήσει επιβάλλοντας αυξημένους δασμούς στη Βρετανία, αν δεν υπάρξει αλλαγή στάσης.

«Αν δεν καταργήσουν τον φόρο, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσουμε σε υψηλούς δασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φόρος επί των ψηφιακών υπηρεσιών δεν τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου που επιτεύχθηκε το Μάιο του 2025, παρότι είχε αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Ωστόσο, σε προηγούμενη συνέντευξή του μέσα στον μήνα, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, υπογραμμίζοντας ότι οι όροι της συμφωνίας «μπορούν πάντοτε να αναθεωρηθούν».