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H εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατείνεται κατά τρεις εβδομάδες
Ειδήσεις
08:54 - 24 Απρ 2026

H εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατείνεται κατά τρεις εβδομάδες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/4) ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα παραταθεί κατά τρεις εβδομάδες. Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τον Λίβανο «για να τον βοηθήσουν να προστατευθεί από τη Χεζμπολάχ», την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική οργάνωση. 

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά στο νότιο Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ τις ώρες πριν από την ανακοίνωση της παράτασης της εκεχειρίας.

Το Ιράν έχει πιέσει ώστε η παύση της επίθεσης του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο να αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε διαρκή συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush έφτασε στον Ινδικό Ωκεανό, δίνοντας στον Τραμπ επιπλέον πολεμικά πλοία για να επιβάλει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και περισσότερη ισχύ πυρός σε περίπτωση που αποφασίσει να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

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