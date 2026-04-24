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Μόσχα: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Ανησυχία για τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Ιαπωνίας
Ειδήσεις
16:06 - 24 Απρ 2026

Μόσχα: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Ανησυχία για τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Ιαπωνίας

Reporter.gr Newsroom
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Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/4) ότι η Μόσχα εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Κούβα και προτίθεται να συνεχίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς το νησί, απορρίπτοντας ταυτόχρονα όσα χαρακτήρισε ως πιέσεις και απειλές από την πλευρά των ΗΠΑ.        

Παράλληλα, η Μόσχα εξέφρασε ανησυχία για τη συμμετοχή του ιαπωνικού ναυτικού σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να εντείνει τις περιφερειακές εντάσεις.

Επισημαίνεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις των Φιλιππίνων και των ΗΠΑ ξεκίνησαν τη Δευτέρα τις ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις, στις οποίες η Ιαπωνία λαμβάνει ενεργό μέρος για πρώτη φορά.

Πιο συγκεκριμένα, οι ασκήσεις, που διεξάγονται από τις 20 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου και είναι γνωστές ως «Balikatan» (που σημαίνει «ώμο με ώμο»), αποτελούν τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα ως προς τη συμμετοχή χωρών, με την παρουσία επίσης της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

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