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Σάλλας: Πληθωρισμός στο 5% έως το τέλος του έτους με πετρέλαιο στα 100 δολάρια
Οικονομία
15:56 - 24 Απρ 2026

Σάλλας: Πληθωρισμός στο 5% έως το τέλος του έτους με πετρέλαιο στα 100 δολάρια

Reporter.gr Newsroom
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Μείωση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη θα επιφέρει η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε ο Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος της Lyktos Group και επίτιμος Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, από το βήμα του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς  22- 25 Απριλίου.

«Οι τιμές του πετρελαίου δεν επηρεάζουν μόνο μια συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων αλλά το σύνολο της παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο» υπογράμμισε ο κ. Σάλλας. Εκτίμησε πως αν η τιμή του πετρελαίου μονιμοποιηθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι σε μέσο ετήσιο επίπεδο, θα υπάρξει μια αναπροσαρμογή επιτοκίων προς τα πάνω. «Η επίπτωση είναι ότι δεν θα ξεπεράσει το 1% το εθνικό προϊόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα περιοριστεί γύρω στο 1,7% με 1,8 το ελληνικό. Επίσης η επίπτωση αυτή θα επιβαρύνει κατά μιάμιση τουλάχιστον μονάδα τον πληθωρισμό στην χώρα μας, με αποτέλεσμα στο τέλος του έτους να φθάσει στο 5%» εξήγησε ο Πρόεδρος της Lyktos Group

Στη συζήτηση που είχε με τον Μιχάλη Ψύλο, Διευθυντή του Naftemporiki.gr, υποστήριξε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα, αν η τιμή του πετρελαίου ανέβει στα 120 δολάρια το βαρέλι, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθεί μια λύση στις διαπραγματεύσεις και να μην φθάσουμε εκεί. Σύμφωνα με τον κ. Σάλλας, η μεγαλύτερη και πιο άμεση συνέπεια θα είναι σε όλη την αγροτοδιατροφική παραγωγή, λόγω της μεγάλης αύξησης στις τιμές των λιπασμάτων και στις σημαντικές ελλείψεις που θα εμφανιστούν. Υποστήριξε ότι αν δεν έχουν ήδη δημιουργηθεί αποθέματα τουλάχιστον για 6 μήνες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν λιπάσματα για τις καλλιέργειες τον Οκτώβριο.

Χαρακτήρισε καταρχήν θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ωστόσο ότι έπρεπε να είχαν ληφθεί νωρίτερα μέτρα που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της αγοράς, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις τιμές. Ερωτηθείς για το ποια μέτρα θα πρότεινε αν ήταν Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σάλλας απάντησε ότι το πρώτο μέτρο θα ήταν πάγωμα τιμών πριν από ένα μήνα. «Αυτά που εξαγγέλθηκαν είναι μόνο γραφειοκρατία. Με τεράστια προβλήματα και τεράστια κόστη στις επιχειρήσεις. Για 3 μήνες ένα πάγωμα τιμών ήταν απλό, εύκολο για να μην υπάρξουν προβλήματα και διαταραχές» σημείωσε ο κ. Σάλλας, προσθέτοντας ότι σε ορισμένες χώρες, όπως στην Ισπανία και τη Γερμανία, έχει γίνει πάγωμα τιμών. Εκτίμησε, δε, ότι θα ανακοινωθούν περαιτέρω μέτρα από τη βήμα της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τον κ. Σάλλας, η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες στο θέμα της ενεργειακής επάρκειας, καθώς για πρώτη φορά προνόησε να έχει απόθεμα για περισσότερο από 3 μήνες. Υποστήριξε ότι τα υπερπλεονάσματα στην οικονομία επιτυγχάνονται πρώτον γιατί το κράτος έχει οργανωθεί καλύτερα μέσω της ψηφιοποίησης και το δεύτερο γιατί ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων αλλάξει νοοτροπία λόγω των κρίσεων και σέβεται περισσότερο το κράτος.

Ο κ. Σάλλας μίλησε επίσης για σοβαρό επενδυτικό κενό στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές επενδύσεις από το εξωτερικό παρά μόνο κάποιες εξαγορές που δεν δημιουργούν κάτι καινούργιο. Κάτι που όπως όπως είπε πρέπει να λυθεί, καθώς αν συνεχίσουμε να στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό, στην κατανάλωση και στις δημόσιες δαπάνες, θα συναντήσουμε δυσχέρεια στην αύξηση του εθνικού προϊόντος μετά το 2027. Χαρακτήρισε αναγκαία την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, λέγοντας ότι εάν δεν αναπτυχθεί δεν μπορούμε να μιλάμε μακροπρόθεσμα για ανάπτυξη του τόπου.

Όσον αφορά στην Ευρώπη, ο κ. Σάλλας υπογράμμισε πως αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική και τραπεζική ενοποίηση δεν μπορούμε να περιμένουμε μεγάλα θαύματα. Συμπλήρωσε ότι βασικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι δεν εκλέγει την ηγεσία της και εκτίμησε πως η επιδείνωση της κρίσης μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αποσύνθεση.

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