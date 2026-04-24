ΗΠΑ - ΕΕ: Συμφωνία - σταθμός για κρίσιμα ορυκτά και αλυσίδες εφοδιασμού

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφτσοβιτς, υπέγραψαν μνημόνιο συναντίληψης που προβλέπει συνεργασία στην παραγωγή και την ασφάλεια των κρίσιμων ορυκτών, ενισχύοντας τη διατλαντική σύμπλευση σε έναν στρατηγικό τομέα για την παγκόσμια οικονομία.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να διασφαλίσει σταθερή πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους στις αλυσίδες εφοδιασμού σπάνιων γαιών, στις οποίες σήμερα κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό η Κίνα.

Κατά τις δηλώσεις του, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στο Πεκίνο, ωστόσο υπογράμμισε τη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού. Όπως ανέφερε, η υπερβολική συγκέντρωση κρίσιμων πόρων σε λίγους προμηθευτές συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τις οικονομίες της Δύσης.

«Η υπερσυγκέντρωση αυτών των πόρων, όταν ελέγχεται από ένα ή δύο κέντρα, αποτελεί απαράδεκτο ρίσκο. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ποικιλία και ανθεκτικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού μας», δήλωσε χαρακτηριστικά πριν από την υπογραφή του μνημονίου.

Η νέα αυτή συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν τομέα που θεωρείται κρίσιμος για την ενεργειακή μετάβαση, την τεχνολογική ανάπτυξη και τη βιομηχανική ασφάλεια, καθώς τα κρίσιμα ορυκτά αποτελούν βασικό συστατικό για μπαταρίες, ηλεκτρονικά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.