Λευκός Οίκος: Σε άδεια μητρότητας η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ

Σε άδεια μητρότητας αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, καθώς αναμένεται σύντομα να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

«Αυτή θα είναι η τελευταία μου ενημέρωση Τύπου για αρκετό διάστημα», δήλωσε απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης. Ευχαρίστησε παράλληλα την ομάδα της στον Λευκό Οίκο, εκφράζοντας εμπιστοσύνη για τη συνέχιση της καθημερινής ενημέρωσης.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει επίσημα αντικαταστάτη για το διάστημα της απουσίας της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, καθήκοντα ενημέρωσης ενδέχεται να αναλαμβάνουν κατά περίπτωση ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Η 28χρονη Λέβιτ είναι η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου και έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο της επικοινωνιακής στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ.