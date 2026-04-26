Πρόεδρος Ισραήλ: Πιέσεις για συμφωνία ομολογίας ενοχής του Νετανιάχου πριν από πιθανή χάρη

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ έθεσε ως προτεραιότητα μια πιθανή συμφωνία ομολογίας ενοχής στην υπόθεση διαφθοράς του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πριν εξετάσει το αίτημα του πρωθυπουργού για απονομή χάριτος.

Όπως δήλωσε σήμερα, η προεδρική απόφαση δεν είναι άμεση, καθώς, κατά την εκτίμησή του, πρέπει πρώτα να εξαντληθούν οι προσπάθειες εξωδικαστικής διευθέτησης της υπόθεσης.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια δημοσιεύματος των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο ισραηλινός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης για επίτευξη συμφωνίας ομολογίας ενοχής, μεταθέτοντας χρονικά την απόφαση για το αίτημα χάριτος.

Η δίκη του Νετανιάχου, η οποία ξεκίνησε το 2020 και συνεχίζεται έως σήμερα, αφορά κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ πρόκειται για την πρώτη περίπτωση εν ενεργεία πρωθυπουργού του Ισραήλ που βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις.

Η πολιτική και δικαστική του πορεία έχει διαμορφώσει έντονο διχασμό στο εσωτερικό της χώρας, επηρεάζοντας διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις από το 2019 έως σήμερα, με την επόμενη να αναμένεται τον Οκτώβριο του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας, ο Χέρτσογκ θεωρεί ότι μια συμφωνία ομολογίας ενοχής θα μπορούσε να αποτελέσει την πιο λειτουργική λύση για την υπόθεση, πριν εξεταστεί οποιοδήποτε αίτημα χάριτος. Όπως διευκρινίζεται, το ισραηλινό δίκαιο δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα απονομής χάριτος, ωστόσο δεν υπάρχει προηγούμενο παρέμβασης πριν την ολοκλήρωση της δίκης.

Η ανακοίνωση δεν σχολιάστηκε από την προεδρία πέραν της επίσημης τοποθέτησης, ενώ το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε σε σχετικά αιτήματα.

Το αίτημα χάριτος είχε κατατεθεί τον Νοέμβριο, με τη διαδικασία να παραμένει ανοικτή. Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων και το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τον Ισραηλινό πρόεδρο να προχωρήσει σε απονομή χάριτος, πιο πρόσφατα τον Μάρτιο.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα, καθώς η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.