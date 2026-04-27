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Moody&#039;s: Αναβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κίνας
Ειδήσεις
15:04 - 27 Απρ 2026

Moody's: Αναβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κίνας

Reporter.gr Newsroom
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Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναθεώρησε σήμερα (27/4) ανοδικά τις προοπτικές για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Κίνας, από «αρνητικές» σε «σταθερές», εκτιμώντας ότι η οικονομική και δημοσιονομική της ισχύς θα παραμείνει ανθεκτική, παρά τις συνεχιζόμενες εγχώριες, εμπορικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Παράλληλα, η Moody’s επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της χώρας στο επίπεδο A1 και προβλέπει ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας κατά 4,5% το 2026 και 4,2% το 2027.

Όπως σημειώνει ο οίκος, η ανταγωνιστικότητα της Κίνας στις εξαγωγές και η ικανότητά της να προσαρμόζεται στις ταχείες μεταβολές του διεθνούς εμπορικού περιβάλλοντος στηρίζουν την εκτίμηση ότι η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί μόνο σταδιακά μεσοπρόθεσμα, ακόμη και αν οι εξαγωγικές επιδόσεις εξασθενήσουν.

Η Moody’s υπογραμμίζει επίσης ότι οι κυβερνητικές πολιτικές που δίνουν προτεραιότητα σε επενδύσεις υψηλής παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με τη διαχείριση ανισορροπιών στην προσφορά, αναμένεται να ενισχύσουν την αποδοτικότητα του κεφαλαίου.

Ωστόσο, ο οίκος εκτιμά ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στο Πεκίνο θα συνεχίσουν να ασκούν έλεγχο στη διαδικασία ρύθμισης του χρέους των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, καθώς το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας αυξάνεται.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Moody’s, οι δημοσιονομικές πιέσεις θα παραμείνουν και το βάρος του δημόσιου χρέους θα συνεχίσει να αυξάνεται, από 68,5% του ΑΕΠ το 2025 σε 82,4% το 2027, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει το 90% έως το τέλος της δεκαετίας.

Παρά την αύξηση αυτή, ο οίκος εκτιμά ότι οι πολιτικές εστίασης σε τομείς υψηλής παραγωγικότητας και μια ελεγχόμενη προσέγγιση στη διαχείριση του τοπικού χρέους θα συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου.

Επιπλέον, τα χαμηλά επιτόκια, τα οποία στηρίζονται από τις υψηλές εγχώριες αποταμιεύσεις, αναμένεται να περιορίσουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Η Moody’s επισημαίνει επίσης ότι το κλειστό και σε μεγάλο βαθμό κρατικά ελεγχόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κίνας ενισχύει τη σταθερή ζήτηση για κρατικά ομόλογα.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, ο οίκος προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξής τους, ωστόσο θεωρεί ότι η ισχυρή ανταγωνιστικότητα της κινεζικής οικονομίας θα μετριάσει την επίδραση αυτής της τάσης, επιτρέποντας μια σταδιακή μόνο επιβράδυνση της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης.

Τέλος, αναφέρεται ότι τα κέρδη της κινεζικής βιομηχανίας κατέγραψαν τον προηγούμενο μήνα τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων έξι μηνών, γεγονός που αποτυπώνει μια άνιση οικονομική ανάκαμψη. Αυτή χαρακτηρίζεται από ισχυρό μεταποιητικό τομέα, αλλά αδύναμη εγχώρια κατανάλωση, επιβράδυνση των εξαγωγών και αυξημένους κινδύνους που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής και τις γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή.

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