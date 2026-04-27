SIPRI: Υψηλό 17 ετών στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες – Το «παράδοξο» της αμερικανικής πτώσης

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Η Ευρώπη αύξησε σημαντικά τις στρατιωτικές της δαπάνες το 2025 — μια πάγια απαίτηση του Ντόναλντ — συμβάλλοντας στο να φτάσουν οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες στο εντυπωσιακό ποσό των 2,89 τρισ. δολαρίων, όπως αναφέρει το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI)

Επιπλέον, μεγάλα προγράμματα επανεξοπλισμού στην Ασία ενίσχυσαν επίσης την άνοδο, οδηγώντας σε αύξηση των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών για 11η συνεχή χρονιά το 2025, σύμφωνα με έκθεση του SIPRI.

Το SIPRI ανέφερε, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, ότι η αύξηση οφείλεται σε «άλλη μία χρονιά πολέμων, αβεβαιότητας και γεωπολιτικών αναταράξεων, με εκτεταμένες εξοπλιστικές πρωτοβουλίες».

Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν στο 2,5%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2009.

Εκτόξευση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών

Η Ευρώπη αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της αύξησης, με τις δαπάνες να αυξάνονται κατά 14% και να φτάνουν τα 864 δισ. δολάρια.

Εξαιρουμένης της Ρωσίας, η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος στρατιωτικός δαπανητής στην περιοχή, με αύξηση 24% στα 114 δισ. δολάρια. Το ποσοστό δαπανών της ξεπέρασε για πρώτη φορά από το 1990 τον στόχο του NATO για 2% του ΑΕΠ, φτάνοντας το 2,3% το 2025.

Η Ισπανία αύξησε τις στρατιωτικές της δαπάνες κατά 50% στα 40,2 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας επίσης το όριο του 2% για πρώτη φορά από τότε που τέθηκε ο στόχος του ΝΑΤΟ το 1994.

Τον Ιούνιο του 2025, τα μέλη του ΝΑΤΟ — εκτός της Ισπανίας — έθεσαν μακροπρόθεσμο στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

Μείωση δαπανών στις ΗΠΑ

Παρά τη συνολική άνοδο, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε στο 2,9% το 2025 (από 9,7% το 2024), κυρίως λόγω μείωσης 7,5% στις στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ, καθώς δεν εγκρίθηκε νέα οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ παρέμειναν ο μεγαλύτερος δαπανητής με 954 δισ. δολάρια. Η Κίνα, δεύτερη παγκοσμίως, αύξησε τις δαπάνες της κατά 7,4% στα 336 δισ. δολάρια — αν και εκτιμάται ότι τα πραγματικά ποσά μπορεί να είναι υψηλότερα.

Ο Nan Tian του SIPRI δήλωσε ότι η μείωση των αμερικανικών δαπανών πιθανότατα θα είναι προσωρινή, με το Πεντάγωνο να έχει ήδη ζητήσει περίπου 1,5 τρισ. δολάρια για το 2027.

Άνοδος στην Ασία

Οι δαπάνες στην Ασία και την Ωκεανία αυξήθηκαν κατά 8,1% στα 681 δισ. δολάρια — η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 2009.

Σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Αυστραλία, η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες, αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες λόγω περιφερειακών εντάσεων και αβεβαιότητας για τη στήριξη των ΗΠΑ.

Η Ταϊβάν αύξησε τις δαπάνες της κατά 14% (στα 18,2 δισ. δολάρια), φτάνοντας το 2,1% του ΑΕΠ — τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και δεκαετίες, εν μέσω εντεινόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας από την Κίνα.

Η Ιαπωνία αύξησε τις δαπάνες της κατά 9,7% στα 62,2 δισ. δολάρια (1,4% του ΑΕΠ), το υψηλότερο ποσοστό από το 1958. Η πρωθυπουργός Sanae Takaichi έχει δεσμευτεί να τις αυξήσει στο 2% του ΑΕΠ.

Άνοδος μετοχών αμυντικών εταιρειών

Η αύξηση των δαπανών ενίσχυσε και τις μετοχές αμυντικών εταιρειών.

Στη Νότια Κορέα, η Hanwha Aerospace σημείωσε άνοδο 193% το 2025. Άλλες εταιρείες όπως η Hyundai Rotem και η LIG Nex1 κατέγραψαν επίσης σημαντικά κέρδη.

Στην Ιαπωνία, η Mitsubishi Heavy Industries αυξήθηκε κατά 72,7%, ενώ η Kawasaki Heavy Industries κατά 42,6%.

Στην Ευρώπη, η Rheinmetall κατέγραψε άνοδο 154% και η ThyssenKrupp 215%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει έως και 800 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η BAE Systems σημείωσε άνοδο 49,2%, καθώς η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες.