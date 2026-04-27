Γερμανικό τελεσίγραφο στη φον ντερ Λάιεν: «Κόψτε τη γραφειοκρατία ή περιορίζουμε την Κομισιόν»

Οι Γερμανοί συντηρητικοί ετοιμάζονται να θέσουν ένα σαφές τελεσίγραφο στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: να περιορίσει τον έλεγχο και τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών ή να βρεθεί αντιμέτωπη με μια νέα προσπάθεια περιορισμού των εξουσιών της Κομισιόν.

Η φον ντερ Λάιεν αναμένεται να συμμετάσχει τη Δευτέρα (27/4) σε συνάντηση των συντηρητικών του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στο Βερολίνο, όπου βουλευτές σκοπεύουν να της ασκήσουν πίεση για ταχύτερες και πιο ουσιαστικές περικοπές σε κανονισμούς της ΕΕ που θεωρούν ότι επιβαρύνουν υπέρμετρα τις γερμανικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Politico, το οποίο επικαλείται προσχέδια στρατηγικής των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών, διαφαίνεται μια πιο επιθετική στάση από τη γερμανική πλευρά. Το πιο πρόσφατο κείμενο, με τίτλο «Ατζέντα για βιώσιμη μείωση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ», περιλαμβάνει 27 συγκεκριμένες απαιτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μεταξύ των προτάσεων ξεχωρίζει η δημιουργία ενός μηχανισμού εποπτείας της Κομισιόν, ο οποίος θα διαθέτει «θεμελιώδες δικαίωμα βέτο» σε κάθε νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Το σχέδιο εξετάζει είτε τη σύσταση νέου ευρωπαϊκού οργάνου είτε την ενίσχυση του ρόλου του υφιστάμενου Regulatory Scrutiny Board. Ωστόσο, μια τέτοια αλλαγή θα απαιτούσε πιθανότατα τροποποίηση των ευρωπαϊκών συνθηκών.

Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν πιο περιοριστική ερμηνεία των αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς και μείωση προσωπικού στα όργανα της ΕΕ.

Παρότι μέχρι πρόσφατα η φον ντερ Λάιεν και το συντηρητικό κόμμα CDU — που ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος — διατηρούσαν κοινή γραμμή υπέρ της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της μείωσης των κανονισμών, η υπομονή των Γερμανών φαίνεται να εξαντλείται λόγω της αργής προόδου στις μεταρρυθμίσεις.

Η πίεση αυτή συνδέεται και με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Η κυβέρνηση του Μερτς αντιμετωπίζει αυξανόμενη ανάγκη να υλοποιήσει προεκλογικές δεσμεύσεις για ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία συνεχίζει να δυσκολεύεται. Μάλιστα, πρόσφατα αναθεωρήθηκε προς τα κάτω η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026, εν μέσω επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν.

Αντιμέτωπος με δυσκολίες στην προώθηση μεταρρυθμίσεων εντός της κυβέρνησης συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες, ο Μερτς στρέφει όλο και περισσότερο την κριτική του προς τις Βρυξέλλες, κατηγορώντας την ΕΕ για υπερβολική γραφειοκρατία.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει πακέτα απλοποίησης της νομοθεσίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την Πράσινη Συμφωνία. Ωστόσο, οι Γερμανοί συντηρητικοί θεωρούν ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν επαρκούν ούτε σε εύρος ούτε σε ταχύτητα.

Το τελικό κείμενο της στρατηγικής αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα των συντηρητικών στη Bundestag, πιθανότατα εντός της Δευτέρας, προκειμένου να αποτελέσει επίσημη γραμμή του κόμματος.