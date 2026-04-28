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Θεωρίες συνομωσίας: Ο Τραμπ «σκηνοθετεί» τις απόπειρες δολοφονίας του
Ειδήσεις
23:00 - 28 Απρ 2026

Θεωρίες συνομωσίας: Ο Τραμπ «σκηνοθετεί» τις απόπειρες δολοφονίας του

Reporter.gr Newsroom
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Ένα κύμα συνωμοσιολογίας κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο μετά την επίθεση στο δείπνο των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου. Η επίθεση  πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας, που υποστηρίζουν – ούτε λίγο, ούτε πολύ- ότι ο Τραμπ σκηνοθετεί ο ίδιος τις απόπειρες δολοφονίας του.

Θεωρίες συνομωσίας: Μια ταινία πιο επίκαιρη από ποτέ ή πλέον ακόμα και το πιο απίστευτο σενάριο του ανθρώπινου μυαλού είναι πιθανό να είναι αληθινό. Τις τελευταίες ημέρες, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναπαράγουν θεωρίες ότι οι πυροβολισμοί στην αίθουσα με τον δείπνο των ανταποκριτών ήταν σκηνοθετημένοι.

Αυτή η θεωρία προέρχεται από το κίνημα BlueAnon, μια συνωμοσιολογική ομάδα της αριστεράς, και έχει διατυπωθεί και για προηγούμενες απόπειρες κατά του Τραμπ. Στο «παιχνίδι» έχουν μπει ρωσικά και ιρανικά μέσα αλλά και influencers του MAGA, που συμμετέχοντας στη διάδοση των θεωριών συνωμοσίας, υποστηρίζουν ότι οι απόπειρες ήταν σκηνοθετημένες για πολιτικό όφελος.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, οι χρήστες που αντιτίθενται στον Αμερικανό πρόεδρο αναπαράγουν, χωρίς τεκμηρίωση, ισχυρισμούς ότι το περιστατικό του Σαββάτου ήταν σκηνοθετημένο.

Ο οργανισμός παρακολούθησης παραπληροφόρησης NewsGuard καταγράφει ότι σχετικές αναρτήσεις συγκέντρωσαν περίπου 80 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X μέσα σε μόλις δύο ημέρες, Κυριακή και Δευτέρα.

Οι ίδιοι λογαριασμοί φαίνεται πως είχαν υιοθετήσει παρόμοια επιχειρηματολογία και για τις δύο προηγούμενες απόπειρες κατά του Τραμπ το 2024 - σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια και σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα - υποστηρίζοντας και τότε ότι επρόκειτο για κατασκευασμένα περιστατικά.

Η συγκεκριμένη αφήγηση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο λεγόμενο «BlueAnon», ένα συνωμοσιολογικό ρεύμα που εντοπίζεται στον χώρο της αριστεράς και το οποίο παραπέμπει ονομαστικά στο ακροδεξιό κίνημα QAnon. Όπως εξηγεί η Σοφία Ρούμπινσον από το NewsGuard, ορισμένες δημοφιλείς αναρτήσεις παρουσιάζουν τα περιστατικά ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του Τραμπ για να ενισχύσει τη δημόσια συμπάθεια και να αποσπάσει την προσοχή από αρνητική δημοσιότητα.

Στη διάδοση αυτών των θεωριών φέρονται να συνέβαλαν και μέσα ενημέρωσης από τη Ρωσία και το Ιράν, τα οποία προώθησαν επιπλέον ισχυρισμούς, όπως ότι ο φερόμενος δράστης είχε διασυνδέσεις με τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με το Institute for Strategic Dialogue.

Παράλληλα, το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε μία πολιτική πλευρά. Τις προηγούμενες εβδομάδες, ακόμη και πρόσωπα που πρόσκεινται στο κίνημα MAGA είχαν διακινήσει αντίστοιχες θεωρίες για παλαιότερη απόπειρα κατά του Τραμπ στην Πενσιλβάνια.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η τάση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη μετατόπιση στην ενημέρωση των πολιτών στις ΗΠΑ, με όλο και περισσότερους να στρέφονται σε influencers αντί για παραδοσιακά μέσα, γεγονός που ευνοεί την εξάπλωση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών.

Σύμφωνα με τον ειδικό στις θεωρίες συνωμοσίας Μάικ Ρότσιλντ, ένα από τα πιο διαδεδομένα αφηγήματα θέλει τον Τραμπ να αξιοποιεί τέτοιου είδους περιστατικά για πολιτικό όφελος, ακόμη και να τα οργανώνει ο ίδιος για να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η ενίσχυση αυτών των θεωριών συνδέεται και με τη συγκυρία, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει έντονη κριτική προς τον Τραμπ, τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από μερίδα των Ρεπουμπλικάνων, λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία και ειδικά στις τιμές της ενέργειας.

Επιπλέον, η κρίση ανέδειξε ρήγματα στο εσωτερικό του κινήματος MAGA, με πρώην υποστηρικτές, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, να ασκούν δημόσια κριτική στην επιλογή του να εγκαταλείψει τη γραμμή της μη παρέμβασης.

Τέλος, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η εξάπλωση της παραπληροφόρησης διευκολύνεται από τις αλλαγές στη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες έχουν περιορίσει τους μηχανισμούς ελέγχου περιεχομένου, αφήνοντας περισσότερο χώρο στην ανεξέλεγκτη διακίνηση ψευδών ή ατεκμηρίωτων πληροφοριών.

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