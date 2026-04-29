«Καμπανάκια» του ΝΑΤΟ για την υπερβολική εξάρτηση από τα κινεζικά ορυκτά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα αναδιαμορφώσουν τις στρατιωτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, περιορίζοντας την έντονη εξάρτηση από την Κίνα σε κρίσιμα ορυκτά, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ.

Όπως επισημαίνεται, η αδράνεια σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να υπονομεύσει τα σχέδια που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών, καθώς θα άφηνε περιθώριο στο Πεκίνο να διατηρεί στρατηγικό πλεονέκτημα και να επηρεάζει τη διαθεσιμότητα βασικών υλικών που είναι απαραίτητα για την αμυντική βιομηχανία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ, όπως αναφέρεται, κατέληξαν την προηγούμενη εβδομάδα σε συμφωνία για στενότερο συντονισμό στον τομέα της προμήθειας κρίσιμων ορυκτών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων, με στόχο τη σταδιακή απομάκρυνση από την εξάρτηση της Κίνας.

Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κοινές κατευθύνσεις για τον καθορισμό ελάχιστων τιμών, τη χρήση επιδοτήσεων και άλλων εμπορικών εργαλείων, με σκοπό την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς κρίσιμων πρώτων υλών μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, σύμφωνα με σχετικό αμερικανικό έγγραφο.

Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι η Κίνα θα επιχειρήσει να επηρεάσει αρνητικά την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ, παρεμβαίνοντας στις τιμολογιακές ισορροπίες και ασκώντας πίεση σε κράτη που εξαρτώνται από τις κινεζικές προμήθειες και αγορές.

Σήμερα, η Κίνα ελέγχει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας επεξεργασίας σπάνιων γαιών, υλικών που χρησιμοποιούνται ευρέως σε στρατιωτικές εφαρμογές όπως drones, μαχητικά αεροσκάφη, πυραυλικά συστήματα και ραντάρ. Η απόφαση του Πεκίνου να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές συγκεκριμένων σπάνιων γαιών και μαγνητών ενίσχυσε την ένταση με τις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας τη δυνατότητά του να ασκεί οικονομική πίεση στο πλαίσιο των εμπορικών αντιπαραθέσεων.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί τις εξαγωγές κρίσιμων υλικών ως εργαλείο πολιτικής επιρροής.