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Σε φάση ελεγχόμενης εκτόνωσης το Χρηματιστήριο – Οι καταλύτες του επενδυτικού κλίματος
Σχόλια Αγοράς
11:26 - 29 Απρ 2026

Σε φάση ελεγχόμενης εκτόνωσης το Χρηματιστήριο – Οι καταλύτες του επενδυτικού κλίματος

Reporter.gr Newsroom
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Με επιβαρυμένη τεχνική εικόνα μπήκε σήμερα, Τετάρτη (29/4), η αγορά στη συνεδρίαση, μετά το κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας και την αδυναμία εμφάνισης αγοραστών.  

O χαμηλός τζίρος σε συνδυασμό με την πίεση στις τράπεζες δείχνει ότι η αγορά δεν πουλάει επιθετικά, αλλά απλώς δεν υπάρχει ζήτηση. Όπως παρατηρεί η Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αγορά βρίσκεται σε φάση ελεγχόμενης εκτόνωσης, όπου η προσφορά υπάρχει αλλά δεν πιέζει επιθετικά, ενώ η ζήτηση παραμένει υποτονική. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον χαμηλής έντασης, με περιορισμένο τζίρο και κινήσεις περισσότερο τακτικές παρά κατευθυντικές, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές κλίμα.

Εν τω μεταξύ, το διεθνές περιβάλλον παραμένει αρνητικό, με την ενέργεια να κρατά το risk-off ενεργό, ενώ η υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας από τη Standard & Poor’s (στο 1,7% για το 2026 από 2,3%) προσθέτει έναν ακόμα παράγοντα επιφυλακτικότητας, χωρίς όμως να αναιρεί το story ανθεκτικότητας.

Ο Γενικός Δείκτης κινείται οριακά πάνω από τις 2.200 μονάδες, επίπεδο που πλέον λειτουργεί ως βραχυπρόθεσμη στήριξη, με ελαφρώς πτωτική κατεύθυνση χωρίς ακόμα ισχυρή επιβεβαίωση και προσέγγιση επιλεκτικού stock picking με αποφυγή υπερβολικού ρίσκου.

Διάσπαση αυτής της ζώνης αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιτάχυνσης της διόρθωσης, ενώ οποιαδήποτε ανοδική αντίδραση χωρίς όγκο παραμένει τεχνική.

Ειδικότερα, λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, ο ΓΔ ενισχύεται κατά 0,18% στις 2.206,48 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.219,89 μονάδων (υψηλό) και των 2.204,33 μονάδων (χαμηλό).

Χωρίς νέο καταλύτη, η αγορά δύσκολα θα αποκτήσει ξεκάθαρη τάση και αναμένεται να παραμείνει εγκλωβισμένη σε στενό εύρος, κινούμενη μεταξύ τεχνικών επιπέδων και ειδησεογραφικών εξελίξεων, με γρήγορες εναλλαγές διάθεσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό πίεσης, με τον δείκτη σε καθοδική τροχιά για τρίτη ημέρα, ενώ η αδυναμία αντίδρασης, παρά το θετικό αφήγημα (διανομές, αποτιμήσεις), δείχνει κόπωση και ανάγκη νέου καταλύτη.

Οι μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις διατηρούν δραστηριότητα, αλλά εμφανίζουν αυξημένη ευαισθησία, με ενδείξεις κόπωσης στο momentum και τάση για κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών.

Η AKTR κινείται κάτω από τα 11,20€ με τάση συσσώρευσης, με στήριξη στα 10,60€, ενώ breakout ανοίγει περιθώριο ανόδου, με τη μακροπρόθεσμη στήριξη να προέρχεται από τη 20ετή συμφωνία LNG (~6 δισ. €).

Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί ανοδική δομή πάνω από τα 3,00€, με την περιοχή 3,25–3,30€ να αποτελεί άμεσο trigger για κίνηση προς 3,40€, ενώ οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 3,10–3,05€.

Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για WACC 6,87% (2026), 6,92% (2027–2028), 7,02% (2029) κινείται χαμηλότερα των αιτημάτων, διατηρώντας όμως ελεγχόμενο ανοδικό περιθώριο.

Η ΠΡΟΦ έκλεισε στο υψηλό ημέρας, με την περιοχή 7,70–7,75 να λειτουργεί ως κρίσιμο σημείο επιβεβαίωσης για συνέχιση της ανοδικής κίνησης, ενώ η ΛΑΒΙ κινήθηκε ανοδικά στα 1,53€ με αυξημένο όγκο, με κατοχύρωση πάνω από 1,55€ να ενισχύει το momentum και στήριξη στα 1,44€.

Στις διεθνείς αγορές, η Wall Street υποχώρησε από τα υψηλά με τον S&P 500 -0,49%, τον Nasdaq -0,90% και τον Dow Jones -0,05%, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος πιέστηκε και η αγορά αναμένει αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών. Στην Ευρώπη, ο Stoxx 600 έκλεισε -0,3%, με τον DAX -0,27% και τον CAC -0,46%, ενώ θετικά διαφοροποιήθηκαν Ιταλία και Ισπανία.

Το βασικό story παραμένει η ενέργεια, με το Brent πάνω από τα 110 δολάρια/βαρέλι και το WTI κοντά στα 99 δολάρια, καθώς η κρίση στο Ορμούζ διατηρεί ζωντανό το σενάριο ενεργειακού σοκ. Το φυσικό αέριο κινείται χαμηλότερα κοντά στα 43–44 €/MWh, αλλά παραμένει ευαίσθητο στις εξελίξεις. Στα ομόλογα, οι αποδόσεις παραμένουν αυξημένες (ΗΠΑ 4,35%, Γερμανία 3,06%, Γαλλία 3,73%, Ελλάδα 3,84%), διατηρώντας πίεση στις αποτιμήσεις και περιορίζοντας τη διάθεση για ρίσκο.

Ο χρυσός και το ασήμι υποχώρησαν, καθώς το σενάριο “higher for longer” στα επιτόκια λειτουργεί αρνητικά για τα πολύτιμα μέταλλα.

Παράλληλα, το μακροοικονομικό ημερολόγιο αποκτά αυξημένη σημασία, με τη Federal Reserve να ανακοινώνει στις 29/4 και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Bank of England στις 30/4, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα.

Στο εταιρικό μέτωπο αναμένονται αποτελέσματα 2025 από ΑΣΤΑΚ, ΕΛΙΝ, ΔΑΙΟΣ, ΙΝΤΕΤ, ΜΟΥΖΚ, ΧΑΙΔΕ, ΜΑΘΙΟ, ΦΛΕΞΟ, ΚΕΚΡ, ΡΕΒΟΙΛ, MIN και ΣΕΝΤΡ.

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