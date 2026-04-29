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Χέγκσεθ: Στη Βουλή των Αντιπροσώπων για εξηγήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν
Ειδήσεις
11:21 - 29 Απρ 2026

Χέγκσεθ: Στη Βουλή των Αντιπροσώπων για εξηγήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώτη εμφάνιση του Πιτ Χέγκσεθ ενώπιον του Κογκρέσου μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν αναμένεται να επικεντρωθεί στην παροχή εξηγήσεων για τις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, -ο οποίος δέχεται έντονη κριτική κυρίως από τους Δημοκρατικούς-, θα καταθέσει μαζί με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν, ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, απαντώντας σε ερωτήσεις για τη διαχείριση του πολέμου.

Να σημειωθεί ότι από την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, μέλη του Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια για την περιορισμένη ενημέρωση που λαμβάνουν, παρά το γεγονός ότι σε άλλες περιπτώσεις έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Ο Χέγκσεθ, μια προσωπικότητα που προκαλεί έντονες αντιδράσεις, αναμένεται να δεχθεί ιδιαίτερα πιεστικές ερωτήσεις, ειδικά καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης γίνονται αισθητές διεθνώς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Από την πλευρά των δημοκρατικών, η βουλευτής Μάγκι Γκούντλαντερ σχολίασε ότι ήρθε η στιγμή ο υπουργός να δώσει σαφείς απαντήσεις για έναν πόλεμο που, όπως υποστηρίζει, ήταν επιλογή της κυβέρνησης. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορηθεί για ασυνέπεια ως προς τους στόχους της σύγκρουσης και τον τρόπο τερματισμού της.

Στο διπλωματικό επίπεδο, οι προσπάθειες για ειρηνική λύση φαίνεται να έχουν παγώσει, παρά την ισχύουσα εκεχειρία. Ταυτόχρονα, το αμερικανικό ναυτικό έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του στην περιοχή, με την ανάπτυξη τριών αεροπλανοφόρων, κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Η στρατηγική του Χέγκσεθ έχει προκαλέσει αντιδράσεις από νωρίς, με τους Δημοκρατικούς να έχουν κινήσει έξι διαδικασίες αποπομπής του, χωρίς όμως ουσιαστικές πιθανότητες επιτυχίας. Επιπλέον, αρκετοί βουλευτές, ακόμη και από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, διαμαρτύρονται ότι η κυβέρνηση δεν ζήτησε την έγκριση του Κογκρέσου πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις εξουσίες του προέδρου σε στρατιωτικά ζητήματα, δεν έχει επιτευχθεί σχετική συμφωνία. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από δέκα βουλευτές ζητούν τη διεξαγωγή άμεσης και επίσημης έρευνας για τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών στο Κουβέιτ, κατηγορώντας τον αρμόδιο υπουργό ότι παραπλάνησε το κοινό για τις συνθήκες της επίθεσης. Συνολικά, 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου, ενώ περίπου 400 έχουν τραυματιστεί.

Επισημαίνεται ότι ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα αποτελεί το οικονομικό κόστος της σύγκρουσης. Οι βουλευτές αναμένεται να εξετάσουν τόσο τη δημοσιονομική επιβάρυνση, όσο και τη μαζική χρήση πυραυλικών συστημάτων, για τα οποία υπάρχουν περιορισμένα αποθέματα, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανή εξάντληση στρατηγικών όπλων.

Η ακρόαση συνδέεται επίσης με το αίτημα της κυβέρνησης για σημαντική αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού κατά 42%, ώστε να φτάσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027. Παράλληλα, αναμένεται να τεθούν ερωτήματα για την αποχώρηση ανώτερων αξιωματικών από τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και για την αυξανόμενη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον στρατό.

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