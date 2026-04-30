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Γκουτέρες: Προειδοποίηση για «στραγγαλισμό» της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της κρίσης στο Ορμούζ
Ειδήσεις
18:30 - 30 Απρ 2026

Γκουτέρες: Προειδοποίηση για «στραγγαλισμό» της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της κρίσης στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποιεί για σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, εξαιτίας των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κρίσιμη δίοδο για τη μεταφορά πετρελαίου και βασικών πρώτων υλών.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον περιορισμό των ελευθεριών ναυσιπλοΐας στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η παρεμπόδιση της ροής πετρελαίου, λιπασμάτων και άλλων αγαθών διαταράσσει σοβαρά τις αγορές ενέργειας, μεταφορών, βιομηχανίας και τροφίμων, με αποτέλεσμα να «στραγγαλίζεται» η παγκόσμια οικονομία.

Ο ίδιος τόνισε ότι, όπως σε κάθε διεθνή σύγκρουση, το κόστος τελικά το επωμίζεται η ανθρωπότητα στο σύνολό της, ενώ ορισμένοι αποκομίζουν οφέλη, προειδοποιώντας πως οι συνέπειες θα είναι μακροχρόνιες.

Ο Γκουτέρες κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να διασφαλίσουν την ανεμπόδιστη διέλευση των πλοίων, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση, η πλήρης αποκατάσταση των εφοδιαστικών αλυσίδων θα απαιτήσει μήνες.

Παράλληλα, παρουσίασε διαφορετικά σενάρια για την παγκόσμια οικονομία. Στο βασικό σενάριο, ακόμη και αν η κρίση εκτονωθεί άμεσα, η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται να υποχωρήσει στο 3,1%, ενώ ο πληθωρισμός να αυξηθεί στο 4,4%. Οι εμπορικές ροές εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθούν σημαντικά, με το διεθνές εμπόριο να περιορίζεται κοντά στο 2%.

Σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης έως τα μέσα του έτους, η ανάπτυξη μπορεί να πέσει στο 2,5%, ο πληθωρισμός να φτάσει το 5,4%, ενώ δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να βυθιστούν στη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια. Σε ακόμη δυσμενέστερο σενάριο, η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να βρεθεί κοντά σε ύφεση, με τον πληθωρισμό να ξεπερνά το 6% και την ανάπτυξη να περιορίζεται στο 2%.

{https://x.com/ONUinfo/status/2049861329704321492}

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι γραμμικές αλλά θα εντείνονται όσο παρατείνεται η κρίση, ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες αναμένεται να πληγούν δυσανάλογα, λόγω υψηλού χρέους και περιορισμένων δυνατοτήτων αντίδρασης.

Κλείνοντας, ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης, τονίζοντας ότι μόνο μέσω διαλόγου και διεθνών συντονισμένων ενεργειών μπορεί να αποφευχθεί μια βαθύτερη παγκόσμια οικονομική αποσταθεροποίηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 19:04
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