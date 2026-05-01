Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις τις ναυτιλιακές που πληρώνουν διόδια στο Ιράν

Σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε την Παρασκευή (1/5) το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, οποιαδήποτε ναυτιλιακή εταιρεία καταβάλλει «διόδια» στο Ιράν για τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ — ακόμη και με τη μορφή «φιλανθρωπικών δωρεών» προς φορείς όπως η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος — ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις.

Σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενήμερες για τις απειλές της Τεχεράνης προς τη ναυτιλία, καθώς και για αιτήματα πληρωμών με αντάλλαγμα την ασφαλή διέλευση.

Η εν λόγω προειδοποίηση εκδόθηκε την ώρα που έγινε γνωστό ότι το Ιράν απέστειλε νέα πρόταση για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, εξέλιξη που ενδέχεται να συμβάλει στην άρση του αδιεξόδου σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η OFAC επισημαίνει ότι τέτοιου είδους απαιτήσεις μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, όπως μετρητά, ψηφιακά νομίσματα, συμψηφισμούς, άτυπες ανταλλαγές ή άλλες παροχές, ακόμη και «ονομαστικές δωρεές» προς οργανισμούς όπως η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος, το Bonyad Mostazafan ή λογαριασμούς ιρανικών πρεσβειών.

«Η OFAC εκδίδει αυτή την προειδοποίηση για να ενημερώσει Αμερικανούς και μη σχετικά με τους κινδύνους κυρώσεων που προκύπτουν από την πραγματοποίηση αυτών των πληρωμών προς το ιρανικό καθεστώς ή την αναζήτηση εγγυήσεων για ασφαλή διέλευση», αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «οι κίνδυνοι αυτοί υφίστανται ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής».

Τεχεράνη: Το Ιράν έχει δικαίωμα να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ

Ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Αλί Νικζάντ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει «φυσικό δικαίωμα» να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και έχει αποφασιστεί ότι η πλωτή οδός δεν θα επιστρέψει στην «προηγούμενη κατάστασή της».

Σε δηλώσεις του που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Νικζάντ είπε: «Το Ορμούζ δεν είναι διεθνής πλωτή οδός, είναι φυσικό δικαίωμα του Ιράν».