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Στο χείλος ενεργειακής κρίσης: Το πετρέλαιο οδεύει σε εκρηκτικό σημείο καμπής
Εμπορεύματα
09:30 - 02 Μάι 2026

Στο χείλος ενεργειακής κρίσης: Το πετρέλαιο οδεύει σε εκρηκτικό σημείο καμπής

Reporter.gr Newsroom
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Η διεθνής αγορά πετρελαίου φαίνεται να πλησιάζει ένα κρίσιμο σημείο μέσα στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών ενέργειας. Αυτό εκτιμούν traders και αναλυτές, επισημαίνοντας ότι ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ έχει αρχίσει να εξαντλεί επικίνδυνα τα παγκόσμια αποθέματα καυσίμων.  

Οι αγορές πλέον λαμβάνουν πιο σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο μιας μακροχρόνιας σύγκρουσης, ειδικά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η κατάσταση μπορεί να παραταθεί για μήνες. Αυτό αλλάζει το κλίμα, καθώς αρχικά πολλοί θεωρούσαν ότι η κρίση θα ήταν σύντομη.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τα αποθέματα αργού, βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροπορίας ενδέχεται να φτάσουν σε οριακά επίπεδα μέχρι τα τέλη Μαΐου. Από εκεί και πέρα, οι τιμές θα μπορούσαν να εκτοξευθούν. Όπως επισημαίνουν, δεν υπάρχει πλέον μεγάλο χρονικό περιθώριο και ο Ιούνιος θεωρείται καθοριστικός μήνας, όπου η κατάσταση θα οδηγηθεί σε κάποιο ακραίο αποτέλεσμα.

Αναλυτές τονίζουν ότι αν η σύγκρουση συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου, τα αποθέματα μπορεί να εξαντληθούν πλήρως, κάτι που θα αφήσει τις τιμές χωρίς ουσιαστικά όρια. Ήδη αναμένεται έντονη ανοδική πίεση τόσο στο αργό πετρέλαιο όσο και στα διυλισμένα προϊόντα, με εκτιμήσεις να τοποθετούν την τιμή του Brent ακόμη και μεταξύ 150 και 200 δολαρίων ανά βαρέλι.

Την τελευταία εβδομάδα, η τιμή του Brent παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις, ξεπερνώντας τα 126 δολάρια πριν υποχωρήσει ξανά κάτω από τα 110, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα της αγοράς.

Πολλοί επενδυτές αναθεωρούν πλέον τις αρχικές τους προβλέψεις, αναγνωρίζοντας ότι η σύγκρουση ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, παρά τις διαφαινόμενες απόπειρες για τερματισμό του πολέμου. Υπάρχει επίσης η αίσθηση ότι η αρχική εικόνα περί «σύντομου πολέμου» ίσως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, με τη σύγκρουση να φαίνεται πιθανό να επεκταθεί τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, αναγκάζοντας επιχειρήσεις είτε να λειτουργούν με πολύ αυξημένο κόστος είτε να διακόψουν τη δραστηριότητά τους. Ακόμη και αν αποκατασταθεί η ροή πετρελαίου, η επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτήσει χρόνο.

Μέχρι τώρα, η αγορά άντεξε λόγω των διαθέσιμων αποθεμάτων και της μείωσης της κατανάλωσης σε ορισμένες περιοχές, καθώς και χάρη στις προσαρμογές των διυλιστηρίων που έδωσαν προτεραιότητα σε κρίσιμα καύσιμα. Ωστόσο, αυτά τα «μαξιλάρια ασφαλείας» φαίνεται να εξαντλούνται.

Τα πρόσφατα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν σημαντική μείωση στα αποθέματα, παρά την εκτεταμένη χρήση στρατηγικών αποθεμάτων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση στα αποθέματα βενζίνης, ειδικά ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου όπου η ζήτηση αυξάνεται.

Συνολικά, η αγορά φαίνεται να περνά από μια φάση σχετικής ισορροπίας σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου, καθώς η ζήτηση ενισχύεται και τα αποθέματα μειώνονται, δημιουργώντας προϋποθέσεις για έντονες αναταράξεις στις τιμές.

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