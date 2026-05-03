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Ιράν προς ΗΠΑ: Σχέδιο τριών φάσεων με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου σε τριάντα ημέρες
Ειδήσεις
19:24 - 03 Μάι 2026

Ιράν προς ΗΠΑ: Σχέδιο τριών φάσεων με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου σε τριάντα ημέρες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ιράν φέρεται να διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Πακιστάν, μια πρόταση 14 σημείων που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου μέσα σε 30 ημέρες, καθώς και ένα σχέδιο τριών διαδοχικών φάσεων.      

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί απάντηση σε αμερικανικό σχέδιο εννέα σημείων και, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Nour News -το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας- περιλαμβάνει αιτήματα όπως η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η λήξη του ναυτικού αποκλεισμού, η αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή και η παύση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ισραήλ στο Λίβανο.

Πηγές που επικαλείται το Al Jazeera αναφέρουν ότι το ιρανικό σχέδιο δομείται σε τρία βασικά στάδια. Στην πρώτη φάση, στόχος είναι η μετατροπή της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός σε οριστικό τέλος των συγκρούσεων εντός τουλάχιστον ενός μήνα.

Παράλληλα, προβλέπεται μια συμφωνία μη επιθετικότητας που θα περιλαμβάνει και το Ισραήλ, με σκοπό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Η αρχική φάση περιλαμβάνει επίσης τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, την άρση των αμερικανικών περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια και την ανάληψη από την Τεχεράνη της ευθύνης για την αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής.

Στη δεύτερη φάση, το σχέδιο προβλέπει την επανεκκίνηση του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, μετά την παρέλευση συγκεκριμένης προθεσμίας, σε επίπεδο 3,6%, στο πλαίσιο της λεγόμενης «αρχής της μηδενικής αποθήκευσης». Παράλληλα, προβλέπεται αμοιβαία αποχή από επιθέσεις: οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα πλήττουν το Ιράν και τους συμμάχους του, ενώ η Τεχεράνη θα δεσμεύεται να μην προχωρά σε στρατιωτικές ενέργειες.

Να σημειωθεί εδώ ότι το εν λόγω ιρανικό σχέδιο απορρίπτει ρητά κάθε ενδεχόμενο διάλυσης της πυρηνικής του υποδομής ή καταστροφής των εγκαταστάσεών του, ενώ η άρση των κυρώσεων συνδέεται με τη σταδιακή αποδέσμευση δεσμευμένων κεφαλαίων εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Στην τρίτη και τελευταία φάση, η Τεχεράνη εισηγείται την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τις αραβικές χώρες της περιοχής, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου συστήματος ασφάλειας που θα καλύπτει τη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος στη νέα πρόταση, ο Τραμπ δήλωσε ότι προτίθεται να την εξετάσει σύντομα, αλλά εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την αποδοχή της. Μέσω του Truth Social, υποστήριξε ότι δυσκολεύεται να φανταστεί πως μπορεί να γίνει αποδεκτή, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν έχει καταβάλει το «αναγκαίο τίμημα» για τις ενέργειές του τα τελευταία 47 χρόνια, δηλαδή από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η ένταση στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένει υψηλή, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για εξεύρεση λύσης φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

Υπενθυμίζεται ότι οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν από την πλευρά τους νωρίτερα σήμερα ότι τα περιθώρια επιλογών των ΗΠΑ έχουν στενέψει σημαντικά. Όπως ανέφεραν, ο Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: είτε να προχωρήσει σε μια στρατιωτική επιχείρηση που θεωρούν ανέφικτη, είτε να αποδεχθεί μια συμφωνία που χαρακτηρίζουν δυσμενή για την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, η Τεχεράνη υιοθετεί ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, προειδοποιώντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να μετατραπούν σε «νεκροταφείο» για τις αμερικανικές δυνάμεις, τις οποίες αποκαλεί «πειρατές», κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/05/2026 - 19:24
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