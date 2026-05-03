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Βρετανία: Έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης προς υποστήριξη των αεροπορικών εν όψει καλοκαιριού
Ειδήσεις
18:41 - 03 Μάι 2026

Βρετανία: Έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης προς υποστήριξη των αεροπορικών εν όψει καλοκαιριού

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την Κυριακή (3/5) ότι σχεδιάζει να επιτρέψει προσωρινά στις αεροπορικές εταιρείες να συγκεντρώνουν επιβάτες σε λιγότερες πτήσεις κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου διακοπών, μια κίνηση που αποσκοπεί στην αποτροπή ακυρώσεων πτήσεων της τελευταίας στιγμής, καθώς το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών παραμένει υψηλό εν μέσω της αβεβαιότητας γύρω από την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν.      

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το CNBC, το σχέδιο θα επιτρέψει επίσης στις αεροπορικές εταιρείες να επιστρέφουν ορισμένα από τα slots απογείωσης και προσγείωσης χωρίς να τα χάνουν για την επόμενη περίοδο.

«Αυτά τα προσωρινά μέτρα θα επιτρέψουν στις αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα, να ενοποιούν τα δρομολόγια σε διαδρομές όπου υπάρχουν πολλαπλές πτήσεις προς τον ίδιο προορισμό την ίδια ημέρα», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται ότι η απώλεια καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν εξελίσσεται γρήγορα σε σοβαρό πρόβλημα εφοδιασμού για την Ευρώπη, σύμφωνα με αναλυτές της Societe Generale.

Ειδικότερα, η μέση τιμή των καυσίμων αεροσκαφών αυξήθηκε στα 179 δολάρια ανά βαρέλι για την εβδομάδα που έληξε στις 24 Απριλίου, σύμφωνα με το Jet Fuel Price Monitor της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο πριν από τον πόλεμο.

Μιλώντας στο CNBC την Πέμπτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε ότι η εταιρεία του ήταν προστατευμένη επειδή είχε αντισταθμίσει το 80% του κόστους καυσίμων, αλλά προέβλεψε «πραγματική κατάρρευση» για άλλες αεροπορικές εταιρείες εάν οι τιμές των καυσίμων δεν μειωθούν.

Στις ΗΠΑ, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines έκλεισε το Σάββατο, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει συμφωνία με τους ομολογιούχους για μια ύστατη διάσωση από την κυβέρνηση Τραμπ. Το αυξανόμενο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, προστέθηκε σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετώπιζε η εταιρεία εδώ και χρόνια, καθώς προσπαθούσε να παραμείνει σε λειτουργία.

«Οι προετοιμασίες έκτακτης ανάγκης έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν στις οικογένειες μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όταν ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι, επιτρέποντας στις αεροπορικές εταιρείες να προγραμματίζουν πιο ρεαλιστικά και να “κλειδώνουν” τα δρομολόγια νωρίτερα, ώστε οι επιβάτες να είναι λιγότερο πιθανό να επηρεαστούν από αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο αεροδρόμιο», ανέφερε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να μετακινούν επιβάτες σε «παρόμοιες πτήσεις πολύ νωρίτερα, βοηθώντας να αποφευχθούν αγχωτικές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο», ανέφερε η κυβέρνηση.

Επισημαίνεται επίσης ότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα αποτρέψει τις εταιρείες από το να εκτελούν πτήσεις που δεν έχουν πουλήσει «σημαντικό ποσοστό εισιτηρίων» και θα «μειώσει τη σπατάλη καυσίμων από πτήσεις με σχεδόν άδεια αεροσκάφη».

«Από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τις προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών και συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και προμηθευτές καυσίμων για να προλάβει πιθανά προβλήματα», δήλωσε η υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Heidi Alexander, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν άμεσα προβλήματα προμήθειας».

Ο επικεφαλής του φορέα που εκπροσωπεί τις αεροπορικές εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο χαιρέτισε την πρόταση.

«Οι αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα με την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών», δήλωσε ο Tim Alderslade, διευθύνων σύμβουλος της Airlines UK, όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση.

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