Νέο έργο του Bansky στο Λονδίνο με αιχμηρό μήνυμα κατά του εθνικισμού

Ο street artist Banksy επιβεβαίωσε ότι ένα μεγάλο άγαλμα που εμφανίστηκε στο κέντρο του Λονδίνου αποτελεί δικό του έργο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το BBC πριν λίγες μέρες, το γλυπτό -το οποίο φέρει την υπογραφή του- απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι να προχωρά μπροστά, κατεβαίνοντας από ένα βάθρο, ενώ κρατά μια σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του.

Το έργο τοποθετήθηκε στο Waterloo Place, στην περιοχή St James's, η οποία σχεδιάστηκε τον 19ο αιώνα για να τιμήσει τον ιμπεριαλισμό και τη στρατιωτική ισχύ της Βρετανίας. Το άγαλμα βρίσκεται κοντά σε αγάλματα του Εδουάρδου Ζ΄, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και στο μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου.

Εκπρόσωποι του Banksy δήλωσαν στο BBC ότι το άγαλμα τοποθετήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (29/4), πριν ο καλλιτέχνης δημοσιεύσει βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης.

Από τη στιγμή που εμφανίστηκε, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται για να το δει και να το φωτογραφίσει, με την υπογραφή «BANKSY» να είναι χαραγμένη στη βάση του γλυπτού.

Αναφερόμενος στη θέση του έργου, ο Banksy σχολίασε χαρακτηριστικά από την πλευρά του: «Υπήρχε ένα κενό».

Το απόγευμα της Πέμπτης, συνεργεία τοποθέτησαν προστατευτικά κιγκλιδώματα γύρω από το άγαλμα.

Την ίδια στιγμή, το Δημοτικό Συμβούλιο του Γουέστμινστερ δήλωσε ότι το έργο αποτελεί μια εντυπωσιακή προσθήκη στη ζωντανή σκηνή δημόσιας τέχνης της πόλης και ότι, παρότι έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας, παραμένει προσβάσιμο στο κοινό.

Να σημειωθεί ότι το γλυπτό τοποθετήθηκε μπροστά από το επιχρυσωμένο άγαλμα της Αθηνάς στην πρόσοψη του Athenaeum Club.

Ο Τζέιμς Πικ, δημιουργός του podcast «The Banksy Story» του BBC, ανέφερε ότι το έργο αποτελεί ένα εύστοχο σχόλιο για έναν αλαζονικό άνθρωπο στην εξουσία, του οποίου η όραση καλύπτεται από τη σημαία που κρατά, οδηγώντας τον στο να πέσει από το βάθρο. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια μοναδική «στιγμή στον χρόνο» που σπάνια αποτυπώνεται σε γλυπτική.

Αναφερόμενος στο νόημα του έργου, τόνισε ότι αντικατοπτρίζει την ιμπεριαλιστική ιστορία της Βρετανίας και τον ακραίο εθνικισμό που ο καλλιτέχνης φαίνεται να απορρίπτει, υπογραμμίζοντας ότι κάθε έργο του Banksy λειτουργεί ως μορφή παρέμβασης.

Στα σχόλια της ανάρτησης του Banksy στο Instagram, χρήστες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους, με κάποιους να αναφέρουν ότι το έργο συμβολίζει την «τυφλή πατριωτική στάση».

Επισημαίνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Banksy τοποθετεί γλυπτό στο Λονδίνο. Το 2004 είχε εγκαταστήσει το έργο «The Drinker», μια ανατρεπτική εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Ωγκύστ Ροντέν, στην Shaftesbury Avenue, το οποίο όμως κλάπηκε λίγο αργότερα.

Παράλληλα, όπως τονίζεται το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος μιας πρόσφατης σειράς δημιουργιών του καλλιτέχνη στο Λονδίνο.

Πιο συγκεκριμένα, τον περασμένο Δεκέμβριο είχε εμφανιστεί μια τοιχογραφία στο Bayswater με δύο παιδιά ξαπλωμένα στο έδαφος, ενώ τον Σεπτέμβριο ο ίδιος δήλωσε ότι δημιούργησε έργο στο συγκρότημα των Βασιλικών Δικαστηρίων, απεικονίζοντας έναν διαδηλωτή πεσμένο στο έδαφος με ματωμένο πλακάτ, ενώ από πάνω του δεσπόζει ένας δικαστής.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα έργα του εμφανίζονται αιφνιδιαστικά και επιβεβαιώνεται εκ των υστέρων ότι πρόκειται για δημιουργίες του, ενώ συχνά αφαιρούνται σύντομα, καθώς βρίσκονται τόσο σε δημόσιους, όσο και σε ιδιωτικούς χώρους.

Τα έργα του ερμηνεύονται ευρέως ως πολιτικά σχόλια και παρεμβάσεις στη δημόσια σφαίρα.