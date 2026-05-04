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CNBC: Σκιές στην ανεξαρτησία της Fed – Οι ασαφείς ιδέες του «ανθρώπου του Τραμπ»
Ειδήσεις
16:00 - 04 Μάι 2026

CNBC: Σκιές στην ανεξαρτησία της Fed – Οι ασαφείς ιδέες του «ανθρώπου του Τραμπ»

Reporter.gr Newsroom
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Η υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Federal Reserve φέρνει στο προσκήνιο ένα τεχνικό αλλά κρίσιμο εργαλείο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας: τις γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines). Αν και για τους περισσότερους αποτελούν μια ακατανόητη λεπτομέρεια της οικονομικής πολιτικής, για τους ειδικούς αποτελούν πιθανό «παράθυρο» κατανόησης των πραγματικών προθέσεων του Warsh σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Ο Γουόρς δηλώνει ότι στηρίζει μια «αυστηρά ανεξάρτητη» Fed στη χάραξη νομισματικής πολιτικής, ωστόσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Κογκρέσο και την κυβέρνηση Τραμπ σε «μη νομισματικά ζητήματα», ιδιαίτερα στον τομέα της διεθνούς χρηματοδότησης. Αυτή η διάκριση έχει προκαλέσει ανησυχία και σύγχυση μεταξύ πρώην αξιωματούχων της Fed, καθώς τα όρια μεταξύ νομισματικής και μη νομισματικής πολιτικής είναι συχνά δυσδιάκριτα.

Σύμφωνα με το CNBC, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα swap lines: μηχανισμοί μέσω των οποίων η Fed παρέχει δολάρια σε ξένες κεντρικές τράπεζες με αντάλλαγμα τοπικά νομίσματα, ενισχύοντας τη ρευστότητα σε περιόδους κρίσης. Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της πανδημίας Covid-19, οι γραμμές αυτές διοχέτευσαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία, συμβάλλοντας στην αποφυγή συστημικών καταρρεύσεων.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο τέτοιες κινήσεις εμπίπτουν στη νομισματική πολιτική ή αποτελούν εργαλείο εξωτερικής ή ακόμη και γεωπολιτικής στρατηγικής. Ο σημερινός υπουργός Οικονομικών Scott Bessent έχει δηλώσει ότι χώρες του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν ζητήσει swap lines — γεγονός που εγείρει υποψίες ότι τέτοιες αποφάσεις μπορεί να εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες και όχι καθαρά οικονομικές ανάγκες.

Παράλληλα, ο Warsh έχει επανειλημμένα αναφερθεί σε μια πιθανή νέα «συμφωνία Fed–Υπουργείου Οικονομικών», χωρίς να δίνει σαφείς λεπτομέρειες. Αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τη χρήση του ισολογισμού της Fed — για παράδειγμα, επιτρέποντας μόνο αγορές κρατικών ομολόγων και όχι άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως στεγαστικά ή εταιρικά ομόλογα. Μια τέτοια προσέγγιση θα περιόριζε την ευελιξία της Fed σε περιόδους κρίσης, όπου η ταχύτητα και το εύρος παρέμβασης είναι καθοριστικά.

Πρώην αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι, σε ακραία σενάρια, η Fed θα μπορούσε να χάσει τον έλεγχο του ισολογισμού της ή να μετατραπεί σε εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής, εξυπηρετώντας πολιτικές προτεραιότητες. Αυτό θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη των αγορών και να δημιουργήσει ανησυχίες για χρηματοδότηση του ελλείμματος μέσω της κεντρικής τράπεζας.

Την ίδια στιγμή, υποστηρικτές μιας πιο περιορισμένης Fed —όπως ο πρώην αξιωματούχος Jeffrey Lacker— βλέπουν θετικά μια σαφέστερη διάκριση μεταξύ νομισματικής και «πιστωτικής» πολιτικής, με την τελευταία να ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση παραμένει ανοιχτή. Οι προτάσεις Warsh είναι ακόμη ασαφείς, και η τελική τους μορφή θα καθορίσει αν πρόκειται για μια τεχνική αναδιάρθρωση ή για μια βαθιά αλλαγή στην ισορροπία εξουσίας μεταξύ της Fed και της κυβέρνησης.

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