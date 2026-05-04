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Μπέσεντ (ΗΠΑ): Υπόσχεση για «άνοιγμα του Ορμούζ» και αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο
Ειδήσεις
18:41 - 04 Μάι 2026

Μπέσεντ (ΗΠΑ): Υπόσχεση για «άνοιγμα του Ορμούζ» και αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ αναγνώρισε ότι οι αυξημένες τιμές καυσίμων επιβαρύνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί γρήγορα μετά το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε ενέργειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η υποστήριξη προς τις θαλάσσιες μεταφορές βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Όπως είπε, η τρέχουσα άνοδος στις τιμές των καυσίμων αποτελεί «προσωρινή παρέκκλιση» που αναμένεται να λήξει μέσα σε εβδομάδες ή μήνες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η συνοδεία εμπορικών πλοίων από αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις θα συμβάλει στην αποκατάσταση της ομαλής ροής ενέργειας και στη μείωση των πιέσεων στις τιμές. Σύμφωνα με τη U.S. Central Command, δύο πλοία με αμερικανική σημαία έχουν ήδη διέλθει με ασφάλεια από την περιοχή και συνεχίζουν το ταξίδι τους.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε επίσης ότι η διεθνής αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει έλλειμμα της τάξης των 8 έως 10 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως λόγω της σύγκρουσης, εκτιμώντας ωστόσο ότι η επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας θα ενισχύσει σημαντικά τον εφοδιασμό, καθώς εκατοντάδες δεξαμενόπλοια θα μπορέσουν να κινηθούν ελεύθερα.

Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με το Brent να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Ο Αμερικανός υπουργός απηύθυνε έκκληση προς την Τεχεράνη να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση των πλοίων, ενώ κάλεσε και τους διεθνείς εταίρους των ΗΠΑ να εντείνουν την πίεση προς το Ιράν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά, δεδομένης της ενεργειακής της εξάρτησης από το Ιράν.

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί και στη συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας στο Πεκίνο, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις γύρω από την ενεργειακή ασφάλεια και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

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