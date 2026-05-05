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Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ρωσική επίθεση - Για «απόλυτο κυνισμό» μιλά ο Ζελένσκι
Ειδήσεις
11:33 - 05 Μάι 2026

Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ρωσική επίθεση - Για «απόλυτο κυνισμό» μιλά ο Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 31 στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβα. Παράλληλα, διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου σε χιλιάδες καταναλωτές, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Πιο αναλυτικά, πλήγματα καταγράφηκαν τόσο απευθείας, όσο και από την πτώση συντριμμιών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καταρρίφθηκαν, σε δύο διαφορετικά σημεία της περιφέρειας, όπως ανέφερε μέσω Telegram ο Βιτάλιι Ντιακίβνιτς. Ζημιές υπέστη βιομηχανική εγκατάσταση, ενώ σχεδόν 3.500 καταναλωτές έμειναν χωρίς αέριο. Επιπλέον, επλήγη και σιδηροδρομική υποδομή.

Από τη μεριά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για «απόλυτο κυνισμό», επισημαίνοντας ότι ενώ ζήτησε κατάπαυση πυρός ενόψει των εορτασμών της 9ης Μαΐου για την Ημέρα της Νίκης, συνέχισε ταυτόχρονα τις επιθέσεις με πυραύλους και drones. Σε ανάρτησή του στο Χ, τόνισε ότι είναι προκλητικό να ζητείται εκεχειρία για λόγους προπαγάνδας, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται καθημερινά επιθέσεις.

Όπως σημείωσε, η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει άμεσα τις εχθροπραξίες, κάτι που θα οδηγούσε και στον τερματισμό της ουκρανικής αντίδρασης. Υπογράμμισε επίσης ότι η ειρήνη απαιτεί ουσιαστικά βήματα και ότι η Ουκρανία θα ανταποκριθεί αναλόγως.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία φέρεται να επιχείρησε επίθεση σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη της πόλης Κιρίσι, στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξάντρ Ντροζντένκο. Όπως ανέφερε, βασικός στόχος ήταν το διυλιστήριο Kirishinefteorgsintez, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης σχεδόν ολοκληρώθηκαν. Πηγές από τη βιομηχανία αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο διυλιστήριο, από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, επεξεργάστηκε το 2024 περίπου 17,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου, δηλαδή περίπου 350.000 βαρέλια ημερησίως, που αντιστοιχούν στο 6,6% της συνολικής παραγωγής διύλισης της χώρας.

Η παραγωγή του περιλαμβάνει περίπου 2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 7,1 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 6,1 εκατομμύρια τόνους μαζούτ και 600.000 τόνους πίσσας.

Τέλος, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 289 ουκρανικά drones πάνω από διάφορες ρωσικές περιφέρειες.

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