Λιβανός: Το 2021 αναδείξαμε το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα κατατεθούν τα στοιχεία στη Βουλή

Λόγο για διαχρονικό πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο το αρμόδιο Υπουργείο ξεκίνησε να αντιμετωπίζει από το 2021, έκανε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, το πρωί της Τρίτης (5/5), μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Όπως υποστήριξε ο κ. Λιβανός, κατά τη διάρκεια της θητείας του κι αφού εντοπίστηκε το πρόβλημα, ελήφθησαν μέτρα και ανακτήθηκαν 70 εκατ. ευρώ από πρόστιμα σε παραγωγούς που είχαν λάβει χρήματα χωρίς να τα δικαιούνται.

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ίδιο, ο κ. Λιβανός είπε ότι οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με βαρύτατες εκφράσεις να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο, τότε εξήραν τις πράξεις του.

Σημείωσε, δε, πως θα ακολουθήσει τον κανονισμό της Βουλής και θα καταθέσει τα στοιχεία που είναι διαφωτιστικά.