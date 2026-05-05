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Τραμπ: Οι ΗΠΑ χρειάζονται 2-3 βδομάδες για να επικρατήσουν στρατιωτικά του Ιράν
Ειδήσεις
15:25 - 05 Μάι 2026

Τραμπ: Οι ΗΠΑ χρειάζονται 2-3 βδομάδες για να επικρατήσουν στρατιωτικά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι, σε περίπτωση επιστροφής σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, οι ΗΠΑ θα χρειάζονταν περίπου δύο έως τρεις εβδομάδες για να επιτύχουν τους στρατιωτικούς τους στόχους.      

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Χιου Χιούιτ, ανέφερε ότι ένα σημαντικό μέρος των απαιτούμενων ενεργειών έχει ήδη ολοκληρωθεί, εκτιμώντας πως απαιτείται ένα ακόμη σύντομο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είτε θα επιτευχθεί μια συμφωνία υπό ευνοϊκούς όρους είτε, σε διαφορετική περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επικρατήσουν στρατιωτικά με ευκολία. Τόνισε επίσης ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμη ότι η κατάσχεση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Αναφερόμενος στο πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και στη στήριξη που παρέχει σε ένοπλες οργανώσεις-πληρεξουσίους, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τη σημασία τους, επισημαίνοντας ότι, αν και οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν πρόβλημα και θα πρέπει να τεθούν περιορισμοί, το κύριο ζήτημα παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Επιπλέον, απέφυγε να δεσμευτεί ότι το Ιράν θα σταματήσει να χρηματοδοτεί τις συμμαχικές του ένοπλες οργανώσεις, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η οικονομική πίεση που υφίσταται η χώρα -ιδίως λόγω των ζημιών στις ενεργειακές της υποδομές- θα περιορίσει αυτή τη δυνατότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ απείλησε το Ιράν ότι θα βρεθεί αντιμέτωπο με συντριπτικά πλήγματα εφόσον επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, κατηγορώντας παράλληλα την Τεχεράνη για διεθνή εκβιασμό αναφορικά με τον αποκλεισμό που έχει επιβάλλει στα Στενά του Ορμούζ.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν στοχεύουν τον τακτικό στρατό του Ιράν στον ίδιο βαθμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Όπως είπε, υπάρχει συνειδητή επιλογή να μην πληγούν εκτεταμένα οι τακτικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς εκτιμάται ότι εμφανίζουν πιο μετριοπαθή στάση.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 15:46
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