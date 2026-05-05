Μπακογιάννης κατά Δούκα για τα πατίνια: «Όταν η ανεπάρκεια γίνεται κανονικότητα»

Η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη ασκεί έντονη κριτική στη δημοτική αρχή για τη διαχείριση του ζητήματος με τα ηλεκτρικά πατίνια στην πόλη, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη αταξία και ελλιπή ρύθμιση που επιβαρύνει την καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών.

Όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις επισημάνσεις που έχουν διατυπωθεί ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025, δεν έχει διαμορφωθεί ένα σαφές και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Η παράταξη σημειώνει ότι, έναν χρόνο μετά τη δήλωση του δημάρχου Χάρη Δούκα πως το ζήτημα είχε «επιλυθεί», η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας παραμένει προβληματική, με τα πεζοδρόμια να είναι συχνά κατειλημμένα και την προσβασιμότητα να δυσχεραίνεται.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η σχετική κανονιστική απόφαση κρίθηκε ελλιπής και ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, γεγονός που, σύμφωνα με την παράταξη, επανέφερε την κατάσταση σε σημείο εκκίνησης χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

Η «Αθήνα Ψηλά» κάνει λόγο για εικόνα αταξίας στην πόλη, ιδιαίτερα εν μέσω τουριστικής περιόδου, υποστηρίζοντας ότι άλλοι δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει σε πιο συγκεκριμένες ρυθμίσεις και εφαρμογές στην πράξη.

Καλεί, τέλος, τη δημοτική αρχή να προχωρήσει άμεσα σε μια νέα, ολοκληρωμένη ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με καθορισμένους χώρους στάθμευσης, ενισχυμένους ελέγχους και επιβολή κυρώσεων όπου απαιτείται, υπογραμμίζοντας ότι η αδράνεια «δεν αποτελεί καθυστέρηση αλλά επιλογή που επιβαρύνει την πόλη».