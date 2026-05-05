ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο 15χρονος που πάει ένα βήμα παραπέρα την πρόβλεψη του Αϊνστάιν
Πηγή: Action 24
Ανεμοδείκτης
15:08 - 05 Μάι 2026

Ο 15χρονος που πάει ένα βήμα παραπέρα την πρόβλεψη του Αϊνστάιν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το τελευταίο 24ωρο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο η παρουσία του 15χρονου Βίκτωρα Γιαννικόπουλου στο Action 24.

Ο μαθητής έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς φυσικών επιστημών και συνεργάζεται με τη NASA για την υλοποίηση της ιδέας του, η οποία, όπως ανέφερε, αποτελεί συνέχεια των αποστολών Voyager που εκτοξεύτηκαν το 1977. Στόχος του είναι να συμβάλει στους τομείς της Ιατρικής και της Αστροφυσικής.

Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε και για το ζήτημα των πολέμων, ανακαλώντας ένα γνωστό ρητό του Άλμπερτ Αϊνστάιν:

«Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε πως δεν ξέρουμε πώς, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες».

Ο 15χρονος δεν έμεινε απλώς στην επαναδιατύπωση του ρητού, αλλά επιχείρησε να το συμπληρώσει και να το επικαιροποιήσει, αναφερόμενος στους κινδύνους και τις προκλήσεις που δημιουργεί για την ανθρωπότητα η Τεχνητή Νοημοσύνη:

«Πλέον, με τη σημερινή τεχνολογία, μπορούμε να πούμε ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ίσως είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος, αν δεν θέσουμε από χθες όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ίσως να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος».

Αναμφίβολα, παρουσίες όπως αυτή του ταλαντούχου Βίκτωρα Γιαννικόπουλου γεννούν ελπίδα για το μέλλον της χώρας, αν και υποπτευόμαστε ότι ο ίδιος θα επιλέξει, όταν έρθει η ώρα, να αναζητήσει καλύτερες ευκαιρίες στο εξωτερικό, όπου θα μπορέσει να αναπτύξει πλήρως το ταλέντο του.

Δείτε όσα είπε στο Action 24 στο βίντεο που ακολουθεί:

{https://exchange.glomex.com/video/v-di9ssptaa6cx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 15:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τριπλή διάκριση για την MSC Cruises και την Explora Journeys στα Tourism Awards 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τριπλή διάκριση για την MSC Cruises και την Explora Journeys στα Tourism Awards 2026

Randstad Ελλάδος: Νέα διοικητική ομάδα – Managing Director ο Θανάσης Παλταδάκης, Chief Financial Officer ο Θάνος Σταμάτης
Επιχειρήσεις

Randstad Ελλάδος: Νέα διοικητική ομάδα – Managing Director ο Θανάσης Παλταδάκης, Chief Financial Officer ο Θάνος Σταμάτης

ΠΑΣΟΚ: «Κατ’ εξακολούθηση ψεύτης» ο Μαρινάκης για να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και αθλιότητες
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Κατ’ εξακολούθηση ψεύτης» ο Μαρινάκης για να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και αθλιότητες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης
Τεχνολογία

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό
Magazino

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα
Υγεία

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/08/2026 - 13:47

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Οικονομία
10/08/2026 - 13:27

Πυρόπληκτοι: Έως €150.000 για ανακατασκευή – Ποιοι δικαιούνται ενισχύσεις και αποζημιώσεις

Πολιτική
10/08/2026 - 13:12

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/08/2026 - 12:46

Πρωτιές της Ελλάδας σε κορυφαία τουριστικά βραβεία των ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 12:31

Δύο νέους αντιπεριφερειάρχες όρισε στην Αττική ο Χαρδαλιάς - Τα βιογραφικά τους

Οικονομία
10/08/2026 - 12:25

Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες

Ανακοινώσεις
10/08/2026 - 12:19

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 12:13

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/08/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 11:50

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ. 

Τεχνολογία
10/08/2026 - 11:33

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:24

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 11:19

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:01

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Πολιτική
10/08/2026 - 11:00

Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Αναλύσεις
10/08/2026 - 10:58

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:44

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:40

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

Πολιτική
10/08/2026 - 10:33

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 10:26

Προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:45

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανακοίνωσε στα social ότι καταψύχει τα ωάριά της - Το μήνυμά της

Φορολογία
10/08/2026 - 09:39

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Φορολογία
10/08/2026 - 09:14

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 09:12

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:04

Ο Τραμπ εγκλωβισμένος στο Ιράν: Οι επιλογές απεμπλοκής έχουν περιοριστεί και πάλι - Ανάλυση WSJ

Ναυτιλία
10/08/2026 - 09:01

Dry bulk: Το Σουέζ ανακάμπτει, αλλά το Ακρωτήριο κρατά τα ηνία

Εργασιακά
10/08/2026 - 08:59

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:30

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ