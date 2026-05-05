Ο 15χρονος που πάει ένα βήμα παραπέρα την πρόβλεψη του Αϊνστάιν

Το τελευταίο 24ωρο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο η παρουσία του 15χρονου Βίκτωρα Γιαννικόπουλου στο Action 24.

Ο μαθητής έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς φυσικών επιστημών και συνεργάζεται με τη NASA για την υλοποίηση της ιδέας του, η οποία, όπως ανέφερε, αποτελεί συνέχεια των αποστολών Voyager που εκτοξεύτηκαν το 1977. Στόχος του είναι να συμβάλει στους τομείς της Ιατρικής και της Αστροφυσικής.

Μεταξύ άλλων, τοποθετήθηκε και για το ζήτημα των πολέμων, ανακαλώντας ένα γνωστό ρητό του Άλμπερτ Αϊνστάιν:

«Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι τον είχαν ρωτήσει πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε πως δεν ξέρουμε πώς, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες».

Ο 15χρονος δεν έμεινε απλώς στην επαναδιατύπωση του ρητού, αλλά επιχείρησε να το συμπληρώσει και να το επικαιροποιήσει, αναφερόμενος στους κινδύνους και τις προκλήσεις που δημιουργεί για την ανθρωπότητα η Τεχνητή Νοημοσύνη:

«Πλέον, με τη σημερινή τεχνολογία, μπορούμε να πούμε ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ίσως είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος, αν δεν θέσουμε από χθες όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ίσως να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος».

Αναμφίβολα, παρουσίες όπως αυτή του ταλαντούχου Βίκτωρα Γιαννικόπουλου γεννούν ελπίδα για το μέλλον της χώρας, αν και υποπτευόμαστε ότι ο ίδιος θα επιλέξει, όταν έρθει η ώρα, να αναζητήσει καλύτερες ευκαιρίες στο εξωτερικό, όπου θα μπορέσει να αναπτύξει πλήρως το ταλέντο του.

Δείτε όσα είπε στο Action 24 στο βίντεο που ακολουθεί:

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