Μακρόν σε ΗΠΑ: «Όλα στο τραπέζι» για τους δασμούς – Σαφές μήνυμα αντίδρασης της Ευρώπης

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να εξετάσει κάθε πιθανή απάντηση.

Μιλώντας από το Ερεβάν, στο περιθώριο της 8ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε πως η Ευρώπη παραμένει προσηλωμένη στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, αλλά ξεκαθάρισε ότι «όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι» σε περίπτωση που τεθούν υπό αμφισβήτηση οι υφιστάμενες συμφωνίες.

«Υπάρχουν συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και πρέπει να τηρηθούν. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα χρειαστεί συνολική επανεξέταση», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιδράσει σε εμπορικές πιέσεις.

Παράλληλα, ο Μακρόν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον γεωπολιτικό ρόλο της Ευρώπης στον Νότιο Καύκασο, χαρακτηρίζοντας την Αρμενία «φυσικό εταίρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας είναι σαφής, ενώ αντίστοιχες τάσεις –αν και πιο σύνθετες– παρατηρούνται και στη Γεωργία. Αντίθετα, σημείωσε ότι η σχέση με το Αζερμπαϊτζάν απαιτεί επαναξιολόγηση.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπερασπίστηκε το ευρωπαϊκό μοντέλο ως ένα μοναδικό γεωπολιτικό εγχείρημα που βασίζεται στη συνεργασία και τον σεβασμό μεταξύ των κρατών, σε αντίθεση με «λογικές αυτοκρατοριών» που, όπως είπε, εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε στη δημιουργία μιας νέας συμμαχίας ανεξάρτητων κρατών που θα στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και δεν θα εξαρτώνται από ισχυρές δυνάμεις, αφήνοντας αιχμές για τη στάση των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι «ακόμη και παραδοσιακοί σύμμαχοι φαίνεται να υιοθετούν το δίκαιο του ισχυρότερου».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Μακρόν επανέλαβε ότι η πάγια θέση της Γαλλίας είναι η άμεση παύση των εχθροπραξιών και η επιστροφή στη διπλωματία. Τόνισε ότι θα επικοινωνήσει με την ηγεσία του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως βασική προτεραιότητα είναι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Κάθε μονομερής στρατιωτική ενέργεια αποτελεί λάθος, καθώς εντείνει την ένταση και οδηγεί σε περαιτέρω κλιμάκωση», κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.