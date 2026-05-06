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Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν «σύντομα» στην επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα
Ειδήσεις
16:20 - 06 Μάι 2026

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν «σύντομα» στην επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, δήλωσε σήμερα (6/5) στο Bloomberg ότι ο Λευκός Οίκος όχι μόνο σκοπεύει να προχωρήσει «σχετικά σύντομα» στην επιβολή δασμού 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα, αλλά είναι επίσης έτοιμος να «αποχωρήσει» από τη συμφωνία, εάν οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές δεν την επικυρώσουν άμεσα.

Πιο αναλυτικά, επισημαίνεται ότι ο εν λόγω δασμός ύψους 25% θα αποτελούσε σημαντική αύξηση σε σχέση με το ανώτατο όριο του 15% που είχαν συμφωνήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη συνάντησή τους στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, τον περασμένο Ιούλιο. Αν εφαρμοστούν, οι νέοι δασμοί ενδέχεται να οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη λήψη αντίμετρων.

Να σημειωθεί ότι οι επίμαχες αυτές δηλώσεις του Πάζντερ έρχονται μετά τις διαβεβαιώσεις του επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, προς τον Αμερικανό Εκπρόσωπο Εμπορίου Τζέιμσον Γκριρ, ότι η εμπορική συμφωνία θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πάζντερ, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν θεωρείται ικανοποιητικό από την αμερικανική πλευρά. «Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Ιούλιος είναι αρκετά σύντομα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ επιδιώκει «κάτι πιο άμεσο, κάτι πιο γρήγορο».

Από την πλευρά του, ο Γκριρ υιοθέτησε επίσης σκληρή στάση, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές που εξετάζει η ΕΕ ενδέχεται να περιορίσουν τις αμερικανικές εξαγωγές προς το μπλοκ.

«Δεν συμφωνήσαμε σε αυτές τις τροποποιήσεις», ανέφερε μιλώντας στο Bloomberg TV μετά από συνάντηση της G7 στο Παρίσι.

Όπως τονίζεται, οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν την πίεση προς τους Ευρωπαίους νομοθέτες και τις κυβερνήσεις, καθώς συγκεντρώνονται το απόγευμα στις Βρυξέλλες για κλειστές διαβουλεύσεις, προκειμένου να διαπραγματευτούν μεταξύ τους τις τελικές τροποποιήσεις της εμπορικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης και μιας πιθανής ημερομηνίας λήξης.

Αν και δεν αναμένεται να υπάρξει πλήρης συμφωνία στο πλαίσιο της αποψινής συνάντησης, οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενες πιέσεις για ταχεία πρόοδο.

«Αυτό που είπε ο πρόεδρος ήταν: “Κοιτάξτε, αυτό έχει τραβήξει αρκετά”», ανέφερε ο Πάζντερ. «Δεν έχετε κάνει τίποτα εδώ και εννέα μήνες».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 17:16
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