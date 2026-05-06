ΕΕ: Ξεκινάει μάχη κατά της φτώχειας – Το φιλόδοξο σχέδιο κοινωνικής πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα εκτεταμένο και φιλόδοξο σχέδιο κοινωνικής πολιτικής με στόχο τη δραστική μείωση της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο όπου το αυξανόμενο κόστος ζωής αποτελεί κυρίαρχη ανησυχία για τους πολίτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι η οικονομική πίεση στην καθημερινότητά τους είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Η Επιτροπή εντοπίζει τρεις βασικές και επείγουσες προκλήσεις. Πρώτον, τη στεγαστική κρίση, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών δυσκολεύεται να εξασφαλίσει οικονομικά προσιτή κατοικία. Δεύτερον, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι στην πρόσβασή τους σε μια αγορά εργασίας που μεταβάλλεται διαρκώς λόγω τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων. Τρίτον, τον επίμονο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ο οποίος εξακολουθεί να επηρεάζει περίπου το 20% του πληθυσμού, με τα παιδιά να πλήττονται δυσανάλογα.

Η στρατηγική που προτείνεται θέτει ως βασικό στόχο τη μείωση κατά τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας έως το 2030, με απώτερο σκοπό την πλήρη εξάλειψη του φαινομένου έως το 2050. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δίνεται έμφαση σε τρεις πυλώνες: την ενίσχυση της απασχόλησης με ποιοτικές και σταθερές θέσεις εργασίας, τη διασφάλιση πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και επαρκή εισοδηματική στήριξη, καθώς και τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών και των εμπλεκόμενων φορέων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διακοπή του φαύλου κύκλου της φτώχειας σε όλα τα στάδια της ζωής. Προβλέπονται δράσεις για την ένταξη ατόμων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, καθώς και μέτρα ενίσχυσης των ηλικιωμένων μέσω επαρκών και βιώσιμων συντάξεων. Παράλληλα, η παιδική φτώχεια αναδεικνύεται ως κρίσιμο ζήτημα, δεδομένου ότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται πολιτικές που εξασφαλίζουν δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η διατροφή. Επιπλέον, προωθούνται πρωτοβουλίες για τη στήριξη των οικογενειών, τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων.

Στον τομέα της στέγασης, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Παρότι η Επιτροπή δεν προχωρά σε δεσμευτικά μέτρα, ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές που θα προλαμβάνουν τον αποκλεισμό από την κατοικία και θα ενισχύουν την ανάπτυξη προσιτών λύσεων στέγασης. Δίνεται έμφαση στην κοινωνική κατοικία και σε ολοκληρωμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και θα μειώνουν τον αριθμό των αστέγων.

Επιπλέον, η στρατηγική επεκτείνεται και στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Παρά τον μεγάλο αριθμό πολιτών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Προβλέπονται μέτρα όπως η καθιέρωση ευρωπαϊκών καρτών αναπηρίας, η προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης μέσω υποστήριξης σε επίπεδο κοινότητας και η βελτίωση της προσβασιμότητας στις μεταφορές και τις νέες τεχνολογίες.

Συνολικά, η πρωτοβουλία αυτή επιχειρεί να ενισχύσει το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης, δίνοντας έμφαση στην αλληλεγγύη και τη συνοχή. Η επιτυχία της, ωστόσο, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική εφαρμογή των προτεινόμενων πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.