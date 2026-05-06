Στην Τενερίφη αναμένεται να δέσει το κρουαζιερόπλοιο όπου έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού, αναμένεται να καταπλεύσει «εντός τριών ημερών» στο λιμάνι της Γραναδίγια, στην Τενερίφη των Καναρίων Νήσων, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, παρά τις αντιρρήσεις της περιφερειακής κυβέρνησης του αρχιπελάγους.

Σύμφωνα με την ίδια, μετά την άφιξη του πλοίου από το Πράσινο Ακρωτήριο, όλοι οι επιβάτες που παραμένουν σε αυτό και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, καθώς και όσοι δεν είναι Ισπανοί υπήκοοι, θα επαναπατριστούν.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι θα εφαρμοστεί ένα συντονισμένο σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης, με στόχο τον επαναπατρισμό των επιβατών, εκτός εάν η κατάσταση της υγείας τους δεν το επιτρέπει. Όπως τόνισε, όλοι οι αλλοδαποί επιβάτες θα επιστρέψουν στις χώρες τους.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι μη Ισπανοί πολίτες δε θα τεθούν υποχρεωτικά σε καραντίνα επί ισπανικού εδάφους, καθώς η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τις αρχές των χωρών προέλευσής τους.

Σε ό,τι αφορά τους 14 Ισπανούς επιβάτες του πλοίου, αυτοί θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο ελλιμενισμού του πλοίου στην Τενερίφη.

Την ίδια στιγμή, 23 επιβάτες του MV Hondius βρίσκονται ήδη εκτός πλοίου για περισσότερο από δύο εβδομάδες, καθώς αποβιβάστηκαν στις 21 Απριλίου στο νησί της Ανάληψης, δέκα ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο που καταγράφηκε στο πλοίο, και από εκεί ξεκίνησαν την επιστροφή τους στις πατρίδες τους.

Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε και Ισπανός επιβάτης που παραμένει στο πλοίο, μιλώντας στην εφημερίδα El País. «Στην Αγία Ελένη αποβιβάστηκαν 23 άτομα. Κυκλοφορούν ελεύθερα και, μέχρι πριν από τρεις ημέρες, κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους», ανέφερε, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.