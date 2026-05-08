Ο πόλεμος στο Ιράν φρενάρει τις εμπορικές συμφωνίες ΗΠΑ–Κίνας

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει ήδη δηλώσει ότι το Ιράν θα αποτελέσει βασικό θέμα των συνομιλιών, οι οποίες προγραμματίζονται για τις 14 και 15 Μαΐου. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κίνα φιλοξένησε τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου — γεγονός που ενίσχυσε τις ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία, οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου και τροφοδότησε άνοδο στις αγορές μετοχών.

Σύμφωνα με το CNBC, που επικαλείται Αμερικανό επιχειρηματία που γνωρίζει άμεσα τις σχετικές προετοιμασίες, η αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε την κινεζική πρόταση να οργανωθούν κλαδικές συναντήσεις ανάμεσα σε ανώτερους Κινέζους αξιωματούχους και διευθύνοντες συμβούλους αμερικανικών εταιρειών, καθώς εκτιμήθηκε ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει την εικόνα υπερβολικά στενών σχέσεων των αμερικανικών επιχειρήσεων με το Πεκίνο. Μέχρι την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος δεν είχε ακόμη αποστείλει επίσημες προσκλήσεις σε στελέχη επιχειρήσεων για να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο ταξίδι, ενώ μια αρχική λίστα περίπου δύο δωδεκάδων επικεφαλής εταιρειών ενδέχεται να περιοριστεί στο μισό.

Μεταξύ εκείνων που αναμένεται να συνοδεύσουν τον Τραμπ βρίσκονται οι CEO της Boeing και της Citigroup, σύμφωνα με δύο διαφορετικές πηγές. Η αμερικανική αεροναυπηγική εταιρεία εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει την πρώτη μεγάλη παραγγελία από την Κίνα εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, στο πλαίσιο της συνόδου.

Ο Σι έχει φιλοξενήσει φέτος δώδεκα ηγέτες κρατών — από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη Νότια Κορέα — οι οποίοι συχνά συνοδεύονται από μεγάλες επιχειρηματικές αποστολές. Ωστόσο, οι εταιρείες ίσως να μη δυσαρεστηθούν από τη μικρότερη έμφαση στις επιχειρηματικές συμφωνίες, αν αυτό συμβάλει στην άρση μιας σημαντικής γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

«Η λήξη του πολέμου με το Ιράν θα αποτελούσε τεράστια ανακούφιση για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα», δήλωσε ο Χάι Ζάο, διευθυντής διεθνών πολιτικών σπουδών στην Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών, κρατικά συνδεδεμένο think tank. Όπως είπε, αυτό «θα καταγραφεί ως μεγάλη επιτυχία» της συνόδου Τραμπ–Σι.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν ξανά πυρά στα Στενά του Ορμούζ, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη ότι ξεκίνησε την επίθεση. Λίγες ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με το κινεζικό μέσο Caixin, επλήγη και δεξαμενόπλοιο κινεζικών συμφερόντων. Το CNBC δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία.

Αν τελικά μικρότερη ομάδα επιχειρηματιών συνοδεύσει τον Τραμπ στην Κίνα, αυτό θα έρχεται σε αντίθεση με το ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία τον περασμένο Μάιο, όταν περισσότεροι από 30 Αμερικανοί επιχειρηματίες τον είχαν συνοδεύσει. Αντίστοιχα, κατά την επίσκεψή του στην Κίνα το 2017 — την τελευταία επίσκεψη εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου στη χώρα — σχεδόν 30 CEO συμμετείχαν στην αποστολή, υπογράφοντας 37 μεγάλες συμφωνίες αξίας άνω των 250 δισ. δολαρίων.

Παρόλα αυτά, οι αναμενόμενες εικόνες κοινής παρουσίας Τραμπ και Σι ενδέχεται να στείλουν μήνυμα στο εσωτερικό της Κίνας ότι οι σχέσεις με τις αμερικανικές επιχειρήσεις θεωρούνται ξανά πιο αποδεκτές, δήλωσε ο Μάικλ Χαρτ, πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κίνα με έδρα το Πεκίνο.

«Μετά τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες νωρίτερα φέτος, οι Κινέζοι αξιωματούχοι εμφανίζονται πιο διστακτικοί στην επαφή με την αμερικανική επιχειρηματική κοινότητα», ανέφερε.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι η Κίνα καλωσορίζει την επέκταση των αμερικανικών επιχειρήσεων και ελπίζει ότι οι εταιρείες θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα σχολιασμού.

Την ίδια στιγμή, η πίεση γύρω από ορισμένα επιχειρηματικά ζητήματα φαίνεται να υποχωρεί. Οι δύο χώρες φαίνεται να αποκλιμακώνουν την πρόσφατη αντιπαράθεση σχετικά με τις αμερικανικές κυρώσεις και την τεχνολογία, ενώ εξετάζουν και πιθανή συνεργασία απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις ασφαλείας που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος και σε οικονομικά θέματα. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει συμφωνίες για κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας και αεροσκαφών της Boeing, σύμφωνα με τον Σκοτ Κένεντι, ανώτερο σύμβουλο στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος εκτιμά επίσης ότι ο Τραμπ θα συζητήσει τα αμερικανικά σχέδια δημιουργίας ειδικών οργανισμών εμπορίου και επενδύσεων — αποκαλούμενων «boards» — που θα διαχειρίζονται επιμέρους διμερή ζητήματα.

Κατά τον Κένεντι, η συνάντηση «πιθανότατα θα παγιώσει τα πλεονεκτήματα που έχει αποκτήσει η Κίνα τον τελευταίο χρόνο».

Το Πεκίνο αναμένεται να επικεντρωθεί στους δασμούς, στο καθεστώς της Ταϊβάν και στους αμερικανικούς περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένες τεχνολογίες. Η Κίνα ήταν η πρώτη μεγάλη χώρα που αντέδρασε δυναμικά στους δασμούς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ τον Απρίλιο του 2025.

Τέλος, ενδεχόμενες αλλαγές στους ολοένα αυστηρότερους κινεζικούς ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών θα είχαν παγκόσμιο αντίκτυπο, επηρεάζοντας όχι μόνο τις ΗΠΑ αλλά όλες τις χώρες.