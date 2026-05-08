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Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές μετά τα πυρά ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Χρηματιστήρια
09:39 - 08 Μάι 2026

Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές μετά τα πυρά ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν πτωτικά την Παρασκευή (8/5), καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, παρά την εύθραυστη εκεχειρία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη ότι ξεκίνησε την επίθεση.

Παρά την κλιμάκωση, ο πρόεδρος των Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα ως «ένα απλό χτύπημα αγάπης» («just a love tap») σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο του ABC News αργότερα την Πέμπτη.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά» τις ιρανικές δυνάμεις που συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυρών, η οποία —όπως είπε— περιλάμβανε μικρά σκάφη και drones που «έπεσαν πανέμορφα στον ωκεανό, σαν πεταλούδα που πέφτει στον τάφο της».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν θα δεχθεί νέες επιθέσεις εάν δεν συμφωνήσει σύντομα σε μια πυρηνική συμφωνία.

«Όπως τους χτυπήσαμε ξανά σήμερα, θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία τους ΑΜΕΣΑ!» έγραψε ο Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei της Ιαπωνίας έκλεισε με ήπια πτώση 0,16% στις 62.734,50 μονάδες, ο S&P/ASP της Αυστραλίας βυθίστηκε κατά 1,51% στις 8.744,40 μονάδες, ενώ ο Kopsi της Ν. Κορέας ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,11% στις 7.498 μονάδες.

Την ίδια στγιμή στην Κίνα, ο CSI 300 κατέγραψε ήπιες ζημιές 0,07% στις 4.177,51 μονάδες και ο SZSE Component ζημιώθηκε κατά 0,41% στις 15.575,51 μονάδες.

Τέλος, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε πτωτικά κατά 0,95% στις 26.348 μονάδες.

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