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ΟΛΠ: «Ζεσταίνονται» επενδύσεις σε ξενοδοχεία και αποθήκες – Το μήνυμα για τη συγκυρία
Επιχειρήσεις
09:49 - 08 Μάι 2026

ΟΛΠ: «Ζεσταίνονται» επενδύσεις σε ξενοδοχεία και αποθήκες – Το μήνυμα για τη συγκυρία

Γιώργος Αλεξάκης
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Χωρίς ανησυχία για πορεία του λιμανιού του Πειραιά αντιμετωπίζει τη συγκυρία   η διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε., όπως τουλάχιστον τόνισαν στελέχη της κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025. την Πέμπτη (7/5), στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Euronext Athens.

Συγκεκριμένα μέλη της της διοίκησης εταιρείας, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Άγγελος Καρακώστας, υπογράμμισαν ότι, παρά το απαιτητικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον και τις πιέσεις που δέχεται ο ναυτιλιακός και λιμενικός κλάδος, ο Οργανισμός παραμένει σε θετική τροχιά, επενδύοντας στρατηγικά στην αναβάθμιση των υποδομών του.

Παράλληλα τρέχει επενδυτικό πρόγραμμα που αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ το 2026 από 113 εκατ. ευρώ, καθώς πλέον έχουν ξεμπλοκάρει κρίσιμες δικαστικές και πολεοδομικές εκκρεμότητες, μετά και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τους όρους δόμησης.

Ξενοδοχεία

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται το αρχικό σχέδιο για δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων. Το πλάνο προβλέπει να αναπτυχθούν δίπλα στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων και σε μικρή απόσταση από το Μετρό. Η διαγωνιστική διαδικασία με βάση τη διοίκηση αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του καλοκαιριού, με ορίζοντα υλοποίησης το 2027 ή το 2028, ενώ η ΟΛΠ Α.Ε. θα λειτουργήσει ως αναθέτουσα αρχή.

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε προχωρούν σημαντικά έργα υποδομών, μεταξύ των οποίων η επέκταση της κρουαζιέρας και η δημιουργία νέου επιβατικού σταθμού, έργα που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Στο μέτωπο των logistics, η επένδυση στον πρώην ΟΔΥ περιλαμβάνει ανάπτυξη εγκαταστάσεων 60.000 τ.μ. και σιδηροδρομική σύνδεση, ενισχύοντας τον ρόλο του Πειραιά ως διαμετακομιστικού κόμβου.

Προβλήτας 1

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αναβάθμιση του Προβλήτα 1, με στόχο τη σημαντική αύξηση της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Όπως σημειώθηκε, ο Πειραιάς επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη μεταβολή των εμπορικών διαδρομών, καθώς πλέον αποτελεί το τελευταίο λιμάνι προσέγγισης μετά το Γιβραλτάρ, ενώ στο παρελθόν ήταν το πρώτο λιμάνι μετά τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Η διοίκηση εκτίμησε ότι με την επαναλειτουργία της οδού του Σουέζ και την αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πειραιάς θα μπορέσει να επωφεληθεί σημαντικά από τα έργα ανασυγκρότησης της ευρύτερης περιοχής, με τις πρώτες ενδείξεις ισχυρότερης ανάπτυξης να τοποθετούνται χρονικά από το 2027 και μετά.

Σε οικονομικό επίπεδο, το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε πτώση 8,7% στα έσοδα και μείωση 20,1% στα EBITDA, λόγω της αστάθειας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η εταιρεία υπογράμμισε ότι διατηρεί υψηλή ρευστότητα και σημαντική κερδοφορία, με το EBITDA margin να παραμένει κοντά στο 50%.

Χωρίς ανταγωνισμό με την Ελευσίνα

Αναφορικά όπως τονίστηκε με την ανάπτυξη νέων λιμενικών υποδομών στην Ελευσίνα, η διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί την όλη διαδικασία, που προωθεί η ΟΝΕΧ, ανταγωνιστική προς τον Πειραιά, αλλά συμπληρωματική για το σύνολο της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας, εκτιμώντας ότι θα απαιτηθεί τουλάχιστον μία πενταετία για να ωριμάσουν τα σχετικά έργα.

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Η κρουαζιέρα

Θετικά κινείται μέχρι στιγμής και η κρουαζιέρα, με το πρώτο τρίμηνο να εμφανίζει άνοδο στις αφίξεις. Ωστόσο, η διοίκηση εμφανίστηκε επιφυλακτική για την πορεία του καλοκαιριού, σημειώνοντας ότι η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από την πορεία των αεροπορικών μετακινήσεων και των τιμών των εισιτηρίων. Πιο σαφή εικόνα για την εξέλιξη της κρουαζιέρας αναμένεται να έχει η εταιρεία έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, η διοίκηση εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι το 2026 δεν θα αποτελέσει έτος κάμψης για το λιμάνι του Πειραιά, εκτιμώντας ότι οι στρατηγικές επενδύσεις και η αναβάθμιση των υποδομών θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση του ως κορυφαίου διαμετακομιστικού και τουριστικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πάντως, πρώτο τρίμηνο του 2026 οι homeport επιβάτες αυξήθηκαν κατά 23,1%, και στο σύνολο κατά 9,1%.

Το προφίλ

Η ΟΛΠ Α.Ε., εισηγμένη στο Euronext Athens, διαχειρίζεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα πολυλειτουργικά λιμάνια της Ευρώπης. Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι η COSCO Shipping με ποσοστό 67%.

Τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός καταγράφει συνεχή ανάπτυξη, επενδύοντας στην ψηφιοποίηση, στις «πράσινες» υποδομές και στη βιώσιμη λειτουργία. Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση “ECO PORT”, συμμετέχει στη λίστα ESG του Euronext Athens και συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο βιώσιμων εταιρειών στην Ελλάδα για το 2026.

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