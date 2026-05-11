ΗΠΑ: Αθώος δήλωσε ο κατηγορούμενος για τη φερόμενη απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι πέρασε τρέχοντας από την Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών (Secret Service) έχοντας πάνω του γεμάτα πυροβόλα όπλα και μαχαίρια, σε μια φερόμενη απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα (11/5) αθώος για τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ειδικότερα, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Κόουλ Τόμας Άλεν στις 26 Απριλίου όρμησε μέσα από σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το ετήσιο δείπνο του Τύπου, ενώ ο πρόεδρος και ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι βρίσκονταν σε διαφορετικό όροφο.

Σύμφωνα με το CNN, o Άλεν εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην Ουάσιγκτον, με τα χέρια και τα πόδια δεμένα με αλυσίδες και στάθηκε δίπλα στον δικηγόρο του, καθώς εκείνος δήλωνε εκ μέρους του ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες.

Όπως επισημαίνεται, έχει παραπεμφθεί σε δίκη με κατηγορίες που περιλαμβάνουν απόπειρα δολοφονίας προέδρου και επίθεση εναντίον αστυνομικού οργάνου.

Ο δικαστής που προεδρεύει της υπόθεσης, Τρέβορ ΜακΦάντεν - διορισμένος από τον Τραμπ - πίεσε τους δικηγόρους του Άλεν σχετικά με προηγούμενο αίτημά τους να απομακρυνθεί από την υπόθεση η εισαγγελέας της Ουάσιγκτον Τζανίν Πίρο και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Οι δικηγόροι του Άλεν υποστήριξαν ότι, επειδή η Πίρο και άλλοι παρευρίσκονταν στο δείπνο και ενδέχεται να ήταν πιθανοί στόχοι σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή των γεγονότων, θα πρέπει να εξαιρεθεί από την υπόθεση.

«Κάνουμε πολλές υποθέσεις για το πώς αισθάνονται τα θύματα», δήλωσε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ο συνήγορος υπεράσπισης Γιουτζίν Όουμ, προσθέτοντας ότι η Πίρο είναι «πολύ στενή φίλη του Τραμπ» και μόνο γι’ αυτό θα έπρεπε να απομακρυνθεί από την υπόθεση.

«Θα εκπλησσόμουν πολύ αν θεωρούνταν θύματα με οποιαδήποτε νομική έννοια», απάντησε ο ΜακΦάντεν, σημειώνοντας ότι δεν είδαν το περιστατικό.

Ο Όουμ δήλωσε ότι επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του γραφείου της Πίρο, το οποίο έχει αναλάβει την ποινική δίωξη του Άλεν, ώστε να διαπιστωθεί αν πρέπει να εξαιρεθεί και ολόκληρη η εισαγγελία.

«Είναι πιθανό να ζητήσουμε την απομάκρυνση ολόκληρου του γραφείου» από την υπόθεση, είπε ο Όουμ, προσθέτοντας ότι και ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς θα πρέπει επίσης να εξαιρεθεί λόγω της παρουσίας του στο δείπνο.

Ο ΜακΦάντεν, εμφανώς δύσπιστος, δήλωσε από την πλευρά του ότι η απομάκρυνση ολόκληρης της εισαγγελίας της Ουάσιγκτον «θα ήταν ένα πολύ σοβαρό αίτημα» και ζήτησε από τους εισαγγελείς να καταθέσουν την απάντησή τους και να ξεκαθαρίσουν οριστικά αν η Πίρο και ο Μπλανς θεωρούνται θύματα.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η επόμενη ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου.