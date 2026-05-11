ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Αθώος δήλωσε ο κατηγορούμενος για τη φερόμενη απόπειρα δολοφονίας Τραμπ
Ειδήσεις
17:11 - 11 Μάι 2026

ΗΠΑ: Αθώος δήλωσε ο κατηγορούμενος για τη φερόμενη απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι πέρασε τρέχοντας από την Υπηρεσία Μυστικών Υπηρεσιών (Secret Service) έχοντας πάνω του γεμάτα πυροβόλα όπλα και μαχαίρια, σε μια φερόμενη απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα (11/5) αθώος για τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ειδικότερα, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Κόουλ Τόμας Άλεν στις 26 Απριλίου όρμησε μέσα από σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το ετήσιο δείπνο του Τύπου, ενώ ο πρόεδρος και ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι βρίσκονταν σε διαφορετικό όροφο.

Σύμφωνα με το CNN, o Άλεν εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην Ουάσιγκτον, με τα χέρια και τα πόδια δεμένα με αλυσίδες και στάθηκε δίπλα στον δικηγόρο του, καθώς εκείνος δήλωνε εκ μέρους του ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες.

Όπως επισημαίνεται, έχει παραπεμφθεί σε δίκη με κατηγορίες που περιλαμβάνουν απόπειρα δολοφονίας προέδρου και επίθεση εναντίον αστυνομικού οργάνου.

Ο δικαστής που προεδρεύει της υπόθεσης, Τρέβορ ΜακΦάντεν - διορισμένος από τον Τραμπ - πίεσε τους δικηγόρους του Άλεν σχετικά με προηγούμενο αίτημά τους να απομακρυνθεί από την υπόθεση η εισαγγελέας της Ουάσιγκτον Τζανίν Πίρο και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Οι δικηγόροι του Άλεν υποστήριξαν ότι, επειδή η Πίρο και άλλοι παρευρίσκονταν στο δείπνο και ενδέχεται να ήταν πιθανοί στόχοι σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή των γεγονότων, θα πρέπει να εξαιρεθεί από την υπόθεση.

«Κάνουμε πολλές υποθέσεις για το πώς αισθάνονται τα θύματα», δήλωσε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ο συνήγορος υπεράσπισης Γιουτζίν Όουμ, προσθέτοντας ότι η Πίρο είναι «πολύ στενή φίλη του Τραμπ» και μόνο γι’ αυτό θα έπρεπε να απομακρυνθεί από την υπόθεση.

«Θα εκπλησσόμουν πολύ αν θεωρούνταν θύματα με οποιαδήποτε νομική έννοια», απάντησε ο ΜακΦάντεν, σημειώνοντας ότι δεν είδαν το περιστατικό.

Ο Όουμ δήλωσε ότι επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του γραφείου της Πίρο, το οποίο έχει αναλάβει την ποινική δίωξη του Άλεν, ώστε να διαπιστωθεί αν πρέπει να εξαιρεθεί και ολόκληρη η εισαγγελία.

«Είναι πιθανό να ζητήσουμε την απομάκρυνση ολόκληρου του γραφείου» από την υπόθεση, είπε ο Όουμ, προσθέτοντας ότι και ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς θα πρέπει επίσης να εξαιρεθεί λόγω της παρουσίας του στο δείπνο.

Ο ΜακΦάντεν, εμφανώς δύσπιστος, δήλωσε από την πλευρά του ότι η απομάκρυνση ολόκληρης της εισαγγελίας της Ουάσιγκτον «θα ήταν ένα πολύ σοβαρό αίτημα» και ζήτησε από τους εισαγγελείς να καταθέσουν την απάντησή τους και να ξεκαθαρίσουν οριστικά αν η Πίρο και ο Μπλανς θεωρούνται θύματα.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η επόμενη ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall σε τεντωμένο σχοινί: Οριακές διακυμάνσεις για τους δείκτες μετά τη νέα άνοδο του πετρελαίου
Χρηματιστήρια

Wall σε τεντωμένο σχοινί: Οριακές διακυμάνσεις για τους δείκτες μετά τη νέα άνοδο του πετρελαίου

Μπρατάκος: Ο τουρισμός της επόμενης δεκαετίας χρειάζεται κανόνες, ισορροπία και εμπιστοσύνη
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Ο τουρισμός της επόμενης δεκαετίας χρειάζεται κανόνες, ισορροπία και εμπιστοσύνη

Σήμα κινδύνου από τον IEA: Το Ορμούζ δεν θα θεωρείται ποτέ ξανά ασφαλές πέρασμα
Ειδήσεις

Σήμα κινδύνου από τον IEA: Το Ορμούζ δεν θα θεωρείται ποτέ ξανά ασφαλές πέρασμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν
Εκλογές ΗΠΑ

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση
Ειδήσεις

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας
Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028
Εκλογές ΗΠΑ

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ