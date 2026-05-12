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Unicef: Κάθε βδομάδα ένα παιδί από την Παλαιστίνη σκοτώνεται κατά μέσο όρο στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις
15:18 - 12 Μάι 2026

Unicef: Κάθε βδομάδα ένα παιδί από την Παλαιστίνη σκοτώνεται κατά μέσο όρο στη Δυτική Όχθη

Reporter.gr Newsroom
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Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), ανακοίνωσε ότι από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη τον Ιανουάριο του 2025 έχουν χάσει τη ζωή τους 70 παιδιά από την Παλαιστίνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 93% των θανάτων αποδίδεται σε ενέργειες των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της UNICEF, Τζέιμς Έλντερ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη ότι τα παιδιά υφίστανται εξαιρετικά βαρύ τίμημα εξαιτίας της έντασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των επιθέσεων σε ολόκληρη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Όπως ανέφερε, από τις αρχές του 2025 έως σήμερα καταγράφεται κατά μέσο όρο ο θάνατος ενός παιδιού από την Παλαιστίνη κάθε εβδομάδα στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιοχές που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι περίπου 850 παιδιά έχουν τραυματιστεί στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η πλειονότητα των παιδιών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν επλήγησαν από πραγματικά πυρά, ενώ επανέλαβε την έκκληση της UNICEF προς τις ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα προστασίας των ανηλίκων. Η οργάνωση ζητά, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οικογενειών, των σχολείων και η πρόσβαση των παιδιών σε βασικά αγαθά, όπως το νερό, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, η UNICEF κάλεσε και τα κράτη που διαθέτουν πολιτική επιρροή να την αξιοποιήσουν ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι η ένταση στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί σημαντικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ακολούθησε την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τον Ιανουάριο του 2025, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχε στόχο κυρίως παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς στη Δυτική Όχθη.

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