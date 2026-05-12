Nτάιμον (JPMorgan): Υπερβολική η ευφορία στις αγορές – Ανόητη η διαμάχη ΗΠΑ – ΕΕ

Ο CEO της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποιεί ότι η τρέχουσα ευφορία στις αγορές είναι υπερβολική και δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα πραγματικά δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας, τονίζοντας ότι παραμένουν σημαντικές αβεβαιότητες σε γεωπολιτικό και μακροοικονομικό επίπεδο.

Όπως σημείωσε, τα εταιρικά κέρδη παραμένουν σε ικανοποιητική κατάσταση, ωστόσο σειρά κρίσιμων ζητημάτων εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα, μεταξύ των οποίων οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η επανεμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Ντάιμον χαρακτήρισε τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες «μη ικανοποιητικά», υπογραμμίζοντας ότι η πορεία των τιμών εξακολουθεί να δημιουργεί ανησυχία στις αγορές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ ανήλθε στο 3,8% τον Απρίλιο, από 3,3% τον Μάρτιο, ξεπερνώντας ελαφρώς τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τον τοποθετούσαν στο 3,7%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) κατέγραψε αύξηση 0,6%, επιβραδύνοντας σε σχέση με την άνοδο 0,9% του Μαρτίου και ευθυγραμμιζόμενος με τις προβλέψεις της αγοράς.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της JPMorgan άσκησε κριτική στις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντάς τες «ανόητες», επισημαίνοντας ότι μια πιο ομαλή και συνεργατική εμπορική σχέση θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την παγκόσμια ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποκλιμάκωση των εμπορικών αντιπαραθέσεων θα αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών, σε ένα περιβάλλον ήδη επιβαρυμένο από γεωπολιτικούς κινδύνους και πληθωριστικές πιέσεις.