Μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού», ο ίδιος πραγματοποίησε άκρως απόρρητη επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η επίσκεψη έγινε σε συνθήκες μυστικότητας και θεωρείται ότι αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη στις διμερείς σχέσεις Ισραήλ–Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς χαρακτηρίζεται ως γεγονός με ιστορική βαρύτητα για την πορεία των σχέσεων των δύο χωρών.