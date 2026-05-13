Τραμπ: Θα ζητήσει από τον Σι το «άνοιγμα» της Κίνας στις αμερικανικές επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παροτρύνει τον Σι Τζινπίνγκ να «ανοίξει» την κινεζική αγορά στις αμερικανικές επιχειρήσεις, καθ’ οδόν προς τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο την Τετάρτη (13/5). Παράλληλα, πρόσθεσε τον Γιένσεν Χουάνγκ της Nvidia σε μια ομάδα διευθυνόντων συμβούλων που ταξιδεύουν μαζί του.

Ειδικότερα, ο Τραμπ πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, επιδιώκοντας να αποσπάσει οικονομικά οφέλη και να ενισχύσει τα ποσοστά δημοτικότητάς του, τα οποία έχουν πληγεί από τον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ενώ ο Τραμπ προετοιμαζόταν για την τελετουργική υποδοχή, ο κορυφαίος διαπραγματευτής εμπορίου της κυβέρνησής του, Σκοτ Μπέσεντ, ολοκλήρωνε συνομιλίες με Κινέζους αξιωματούχους στη Νότια Κορέα, με στόχο τη διατήρηση μιας εύθραυστης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, η οποία είχε επιτευχθεί πέρυσι.

Επισημαίνεται ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι που συνοδεύουν τον Τραμπ προέρχονται κυρίως από εταιρείες που επιδιώκουν να επιλύσουν επιχειρηματικά ζητήματα με την Κίνα, όπως η Nvidia, η οποία δυσκολεύεται να εξασφαλίσει κανονιστική έγκριση για την πώληση των ισχυρών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 στην κινεζική αγορά.

«Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο Σι, έναν ηγέτη εξαιρετικής εμβέλειας, να “ανοίξει” την Κίνα ώστε αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφερόμενος στην αποστολή των CEOs. «Αυτό θα είναι το πρώτο μου αίτημα».

Όταν ρωτήθηκε για την ανάρτηση του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Guo Jiakun, δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο «να επεκτείνει τη συνεργασία, να διαχειριστεί τις διαφορές και να προσφέρει περισσότερη σταθερότητα και βεβαιότητα σε έναν ταραγμένο κόσμο».

Η ατζέντα της συνάντησης

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες της συνάντησης, ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην κινεζική πρωτεύουσα αργά το βράδυ της Τετάρτης για δύο ημέρες συνομιλιών με τον Σι, οι οποίες θα περιλαμβάνουν επίσημη υποδοχή στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, επίσκεψη στον μνημειακό χώρο παγκόσμιας κληρονομιάς του Ναού του Ουρανού και επίσημο κρατικό δείπνο.

Πέρα από το εμπόριο, οι συνομιλίες θα καλύψουν και μια σειρά από ευαίσθητα ζητήματα, από τον πόλεμο με το Ιράν έως τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, - το δημοκρατικά κυβερνώμενο νησί που διεκδικεί η Κίνα.

Ο Τραμπ αναμένεται ευρέως να ενθαρρύνει την Κίνα να πείσει την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αν και έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί τη βοήθειά της. Από τη δική της πλευρά, η Κίνα επανέλαβε την Τετάρτη τη σθεναρή αντίθεσή της στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν.

Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται από τη νομοθεσία να παρέχουν στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμύνεται, παρά την απουσία επίσημων διπλωματικών σχέσεων.

Ο Μπέσεντ «προετοιμάζει» το έδαφος στη Νότια Κορέα

Ενώ ο Τραμπ συναναστρεφόταν τον Χουάνγκ και τον Ίλον Μασκ μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Μπέσεντ πραγματοποιούσε τον τελευταίο γύρο εμπορικών διαπραγματεύσεων με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης He Lifeng σε αίθουσα υποδοχής στο αεροδρόμιο της πόλης Incheon στη Νότια Κορέα.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες, με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua να τις χαρακτηρίζει ως «ειλικρινείς, εις βάθος και εποικοδομητικές ανταλλαγές», χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο πλευρές επιθυμούν να διατηρήσουν την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, στο πλαίσιο της οποίας ο Τραμπ ανέστειλε δασμούς τριψήφιου ποσοστού σε κινεζικά προϊόντα, ενώ ο Σι απέφυγε να περιορίσει τις παγκόσμιες προμήθειες σπάνιων γαιών, που είναι κρίσιμες για την κατασκευή προϊόντων από ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως οπλικά συστήματα.

Αναμένεται επίσης να συζητήσουν μηχανισμούς υποστήριξης του αμοιβαίου εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να πουλήσει αεροσκάφη της Boeing, αγροτικά προϊόντα και ενέργεια στην Κίνα, ώστε να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα που εδώ και χρόνια ενοχλεί τον Τραμπ, όπως έχουν δηλώσει Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, επιθυμεί οι ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές εξοπλισμού κατασκευής μικροτσίπ και προηγμένων ημιαγωγών.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο Τραμπ εισέρχεται στις συνομιλίες με αποδυναμωμένη διαπραγματευτική θέση. Τα δικαστήρια έχουν περιορίσει τη δυνατότητά του να επιβάλλει μονομερώς δασμούς σε εξαγωγές από την Κίνα και άλλες χώρες.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει επίσης ενισχύσει τον πληθωρισμό στο εσωτερικό και έχει αυξήσει τον κίνδυνο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να χάσει τον έλεγχο της μίας ή και των δύο νομοθετικών σωμάτων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, παρότι η κινεζική οικονομία έχει επιβραδυνθεί, ο Σι δεν αντιμετωπίζει αντίστοιχη οικονομική ή πολιτική πίεση.

«Η κυβέρνηση Τραμπ χρειάζεται αυτή τη συνάντηση περισσότερο απ’ ό,τι η Κίνα, καθώς πρέπει να δείξει στους Αμερικανούς ψηφοφόρους ότι υπογράφονται συμφωνίες και δημιουργείται πλούτος», δήλωσε ο Liu Qian, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Wusawa Advisory, μιας γεωπολιτικής συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα το Πεκίνο.

Κλείνοντας, παρόλο που ο Τραμπ έχει επαινέσει τη προσωπική του σχέση με τον Σι και έχει εκφράσει τον σεβασμό του προς την Κίνα, αρκετοί κάτοικοι του Πεκίνου δήλωσαν στο Reuters ότι αντιμετωπίζουν την επίσκεψή του με ένα μείγμα ελπίδας και καχυποψίας.