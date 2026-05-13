ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Θα ζητήσει από τον Σι το «άνοιγμα» της Κίνας στις αμερικανικές επιχειρήσεις
Ειδήσεις
11:55 - 13 Μάι 2026

Τραμπ: Θα ζητήσει από τον Σι το «άνοιγμα» της Κίνας στις αμερικανικές επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παροτρύνει τον Σι Τζινπίνγκ να «ανοίξει» την κινεζική αγορά στις αμερικανικές επιχειρήσεις, καθ’ οδόν προς τη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο την Τετάρτη (13/5). Παράλληλα, πρόσθεσε τον Γιένσεν Χουάνγκ της Nvidia σε μια ομάδα διευθυνόντων συμβούλων που ταξιδεύουν μαζί του.

Ειδικότερα, ο Τραμπ πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, επιδιώκοντας να αποσπάσει οικονομικά οφέλη και να ενισχύσει τα ποσοστά δημοτικότητάς του, τα οποία έχουν πληγεί από τον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ενώ ο Τραμπ προετοιμαζόταν για την τελετουργική υποδοχή, ο κορυφαίος διαπραγματευτής εμπορίου της κυβέρνησής του, Σκοτ Μπέσεντ, ολοκλήρωνε συνομιλίες με Κινέζους αξιωματούχους στη Νότια Κορέα, με στόχο τη διατήρηση μιας εύθραυστης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, η οποία είχε επιτευχθεί πέρυσι.

Επισημαίνεται ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι που συνοδεύουν τον Τραμπ προέρχονται κυρίως από εταιρείες που επιδιώκουν να επιλύσουν επιχειρηματικά ζητήματα με την Κίνα, όπως η Nvidia, η οποία δυσκολεύεται να εξασφαλίσει κανονιστική έγκριση για την πώληση των ισχυρών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 στην κινεζική αγορά.

«Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο Σι, έναν ηγέτη εξαιρετικής εμβέλειας, να “ανοίξει” την Κίνα ώστε αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφερόμενος στην αποστολή των CEOs. «Αυτό θα είναι το πρώτο μου αίτημα».

Όταν ρωτήθηκε για την ανάρτηση του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Guo Jiakun, δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο «να επεκτείνει τη συνεργασία, να διαχειριστεί τις διαφορές και να προσφέρει περισσότερη σταθερότητα και βεβαιότητα σε έναν ταραγμένο κόσμο».

Η ατζέντα της συνάντησης

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες της συνάντησης, ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην κινεζική πρωτεύουσα αργά το βράδυ της Τετάρτης για δύο ημέρες συνομιλιών με τον Σι, οι οποίες θα περιλαμβάνουν επίσημη υποδοχή στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, επίσκεψη στον μνημειακό χώρο παγκόσμιας κληρονομιάς του Ναού του Ουρανού και επίσημο κρατικό δείπνο.

Πέρα από το εμπόριο, οι συνομιλίες θα καλύψουν και μια σειρά από ευαίσθητα ζητήματα, από τον πόλεμο με το Ιράν έως τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, - το δημοκρατικά κυβερνώμενο νησί που διεκδικεί η Κίνα.

Ο Τραμπ αναμένεται ευρέως να ενθαρρύνει την Κίνα να πείσει την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αν και έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί τη βοήθειά της. Από τη δική της πλευρά, η Κίνα επανέλαβε την Τετάρτη τη σθεναρή αντίθεσή της στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν.

Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται από τη νομοθεσία να παρέχουν στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμύνεται, παρά την απουσία επίσημων διπλωματικών σχέσεων.

Ο Μπέσεντ «προετοιμάζει» το έδαφος στη Νότια Κορέα

Ενώ ο Τραμπ συναναστρεφόταν τον Χουάνγκ και τον Ίλον Μασκ μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Μπέσεντ πραγματοποιούσε τον τελευταίο γύρο εμπορικών διαπραγματεύσεων με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης He Lifeng σε αίθουσα υποδοχής στο αεροδρόμιο της πόλης Incheon στη Νότια Κορέα.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες, με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua να τις χαρακτηρίζει ως «ειλικρινείς, εις βάθος και εποικοδομητικές ανταλλαγές», χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο πλευρές επιθυμούν να διατηρήσουν την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, στο πλαίσιο της οποίας ο Τραμπ ανέστειλε δασμούς τριψήφιου ποσοστού σε κινεζικά προϊόντα, ενώ ο Σι απέφυγε να περιορίσει τις παγκόσμιες προμήθειες σπάνιων γαιών, που είναι κρίσιμες για την κατασκευή προϊόντων από ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως οπλικά συστήματα.

Αναμένεται επίσης να συζητήσουν μηχανισμούς υποστήριξης του αμοιβαίου εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να πουλήσει αεροσκάφη της Boeing, αγροτικά προϊόντα και ενέργεια στην Κίνα, ώστε να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα που εδώ και χρόνια ενοχλεί τον Τραμπ, όπως έχουν δηλώσει Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, επιθυμεί οι ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές εξοπλισμού κατασκευής μικροτσίπ και προηγμένων ημιαγωγών.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο Τραμπ εισέρχεται στις συνομιλίες με αποδυναμωμένη διαπραγματευτική θέση. Τα δικαστήρια έχουν περιορίσει τη δυνατότητά του να επιβάλλει μονομερώς δασμούς σε εξαγωγές από την Κίνα και άλλες χώρες.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει επίσης ενισχύσει τον πληθωρισμό στο εσωτερικό και έχει αυξήσει τον κίνδυνο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να χάσει τον έλεγχο της μίας ή και των δύο νομοθετικών σωμάτων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, παρότι η κινεζική οικονομία έχει επιβραδυνθεί, ο Σι δεν αντιμετωπίζει αντίστοιχη οικονομική ή πολιτική πίεση.

«Η κυβέρνηση Τραμπ χρειάζεται αυτή τη συνάντηση περισσότερο απ’ ό,τι η Κίνα, καθώς πρέπει να δείξει στους Αμερικανούς ψηφοφόρους ότι υπογράφονται συμφωνίες και δημιουργείται πλούτος», δήλωσε ο Liu Qian, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Wusawa Advisory, μιας γεωπολιτικής συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα το Πεκίνο.

Κλείνοντας, παρόλο που ο Τραμπ έχει επαινέσει τη προσωπική του σχέση με τον Σι και έχει εκφράσει τον σεβασμό του προς την Κίνα, αρκετοί κάτοικοι του Πεκίνου δήλωσαν στο Reuters ότι αντιμετωπίζουν την επίσκεψή του με ένα μείγμα ελπίδας και καχυποψίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 13:41
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης για επεισόδια στα ΑΕΙ: Η παραβατικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία
Πολιτική

Μαρινάκης για επεισόδια στα ΑΕΙ: Η παραβατικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία

Noval Property: Ισχυρή ανάπτυξη με ώθηση από νέα projects και υψηλή πληρότητα
Επιχειρήσεις

Noval Property: Ισχυρή ανάπτυξη με ώθηση από νέα projects και υψηλή πληρότητα

Σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης οι λαϊκές αγορές της Αττικής
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης οι λαϊκές αγορές της Αττικής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει
Ειδήσεις

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου
Ειδήσεις

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ