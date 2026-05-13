Ειδήσεις
16:58 - 13 Μάι 2026

Ο Τραμπ έφτασε στην Κίνα: Εντυπωσιακή υποδοχή και κρίσιμη ατζέντα με τον Σι

Reporter.gr Newsroom
Με ιδιαίτερα επίσημο τελετουργικό και υψηλούς συμβολισμούς πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου ξεκινά διήμερο κύκλο επαφών με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σε μια συγκυρία αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και έντονων ανακατατάξεων στις διεθνείς αγορές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στην κινεζική πρωτεύουσα λίγο πριν από τις 8 το βράδυ τοπική ώρα, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα έπειτα από περίπου οκτώμισι χρόνια. Πριν αποβιβαστεί από το προεδρικό αεροσκάφος, χαιρέτησε υψώνοντας τη γροθιά του, ενώ η κινεζική πλευρά είχε οργανώσει υποδοχή με έντονο συμβολικό χαρακτήρα, στοιχείο που παραδοσιακά αποδίδεται στις διπλωματικές σχέσεις υψηλού επιπέδου.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της Κίνας Χαν Ζενγκ, ο οποίος θεωρείται στενός συνεργάτης και επίσημος εκπρόσωπος του Σι Τζινπίνγκ σε σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις. Στην τελετή παρέστησαν επίσης υψηλόβαθμοι Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα Ντέιβιντ Περντιού, ο Κινέζος πρέσβης στις ΗΠΑ Σιέ Φενγκ και ο εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών της Κίνας Μα Ζαοσού.

Στην αμερικανική αποστολή συμμετέχουν και κορυφαίοι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας των ΗΠΑ. Πίσω από τον Αμερικανό πρόεδρο περπάτησαν στο κόκκινο χαλί ο γιος του Έρικ Τραμπ, η Λάρα Τραμπ, ο επικεφαλής της Tesla Έλον Μασκ, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Γένσεν Χουάνγκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αποστολή συμμετέχουν επίσης στελέχη μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, όπως η Apple και η Boeing, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

Η τελετή υποδοχής περιλάμβανε στρατιωτικό άγημα, στρατιωτική μπάντα και περίπου 300 νέους που κρατούσαν σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας κατά μήκος του διαδρόμου του αεροδρομίου, δίνοντας έμφαση στη σημασία της επίσκεψης.

Η επίσημη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Πέμπτης. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι εμπορικές σχέσεις Ουάσιγκτον – Πεκίνου, οι τεχνολογικές αντιπαραθέσεις, το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα ο πόλεμος με το Ιράν, που επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ και άλλοι διευθύνοντες σύμβουλοι θα συνοδεύσουν τον Τραμπ στην Κίνα προκειμένου να παροτρύνει τον Σι Τζινπίνγκ να «ανοίξει» την κινεζική αγορά στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τον εμπορικό ανταγωνισμό, τους δασμούς και τους περιορισμούς στο εμπόριο και την τεχνολογία. Παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, ο όγκος των συναλλαγών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου έχει παρουσιάσει μείωση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά τις επαφές των δύο ηγετών ιδιαίτερα κρίσιμες για τη διεθνή οικονομική και γεωπολιτική σταθερότητα.

