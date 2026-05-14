Βρετανία: Νέο ρήγμα στους Εργατικούς - Ο υπουργός Υγείας παραιτήθηκε και ανοίγει θέμα ηγεσίας

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, εντείνοντας την εσωκομματική κρίση στους Εργατικούς μετά τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες.

Σε επιστολή που δημοσιοποίησε διαδικτυακά, ο Στρίτινγκ δήλωσε ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του πρωθυπουργού, ασκώντας σκληρή κριτική στη συνολική πορεία της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εκεί όπου απαιτείται όραμα υπάρχει κενό και εκεί όπου απαιτείται κατεύθυνση επικρατεί παρέκκλιση», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την πολιτική στρατηγική του Στάρμερ.

Σύμφωνα με το BBC, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ευθεία προειδοποίησή του προς τον πρωθυπουργό ότι «είναι πλέον σαφές πως δεν θα οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές», σχόλιο που ερμηνεύεται ως δημόσια αμφισβήτηση της ηγεσίας του σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το κόμμα. Σύμφωνα με τις εσωκομματικές διαδικασίες, για να κινηθεί επίσημα διαδικασία διαδοχής απαιτείται η στήριξη 81 βουλευτών.

Η αποχώρηση του υπουργού Υγείας έρχεται σε συνέχεια ευρύτερου κύματος εσωτερικών αναταράξεων, καθώς ήδη τέσσερα μέλη της κυβέρνησης έχουν παραιτηθεί, ενώ δεκάδες βουλευτές των Εργατικών ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του Στάρμερ από την ηγεσία. Η πίεση αυξήθηκε σημαντικά μετά τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές, όπου χάθηκαν περισσότερες από 1.100 έδρες, εξέλιξη που σηματοδότησε και το τέλος της 27χρονης κυριαρχίας των Εργατικών στην Ουαλία.

Στο ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα προστέθηκε και η παρέμβαση της βουλευτού Κάθριν Γουέστ, η οποία είχε προειδοποιήσει από τις 9 Μαΐου ότι, εάν το υπουργικό συμβούλιο δεν κινηθεί άμεσα για την αμφισβήτηση του Στάρμερ, θα αναλάβει η ίδια πρωτοβουλία για την έναρξη της διαδικασίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επιχειρεί πλέον να αποτρέψει μια ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι προειδοποίησε στελέχη του κόμματος πως μια μάχη διαδοχής θα μπορούσε να οδηγήσει τους Εργατικούς σε πολιτικό «χάος». Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας και δυσλειτουργίας.

Η εσωτερική κρίση επισκίασε ακόμη και την επίσημη Ομιλία του Βασιλιά για το νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, με τον Στάρμερ να πραγματοποιεί συνεχείς επαφές και συναντήσεις σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ανταρσία που εκδηλώνεται στο εσωτερικό του κόμματός του.

