Τραυλού: Ο «dark fleet» αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ναυτιλία

Τις βαθιές γεωπολιτικές ανακατατάξεις που επηρεάζουν τη διεθνή ναυτιλία, αλλά και τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης του κλάδου, ανέδειξε η πρόεδρος της Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, κατά την τοποθέτησή της στο ενεργειακό συνέδριο που διοργάνωσαν οι Financial Times.

Η πρόεδρος της ΕΕΕ υποστήριξε ότι η ναυτιλία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο διεθνών πολιτικών και γεωστρατηγικών ανταγωνισμών, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος έχει μετατραπεί σε εργαλείο πίεσης και αντιπαράθεσης σε περιόδους κρίσεων. Όπως ανέφερε, η ναυτιλία «στοχοποιείται άδικα», ωστόσο η αυξημένη γεωπολιτική σημασία της έχει καταστήσει πιο ορατό τον ρόλο της στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της ελληνικής ναυτιλίας

Η κ. Τραυλού άσκησε κριτική στην ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στη ναυτιλία, σημειώνοντας ότι για πολλά χρόνια η Ευρώπη δεν είχε αντιληφθεί την πραγματική στρατηγική σημασία του κλάδου. Όπως τόνισε, η ελληνική ναυτιλία αντιστοιχεί περίπου στο 61% της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής δύναμης, ενώ συνολικά η ευρωπαϊκή ναυτιλία καλύπτει περίπου το 35% της παγκόσμιας δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία λειτούργησε ως σημείο καμπής για την Ευρώπη, η οποία αντιλήφθηκε εκ νέου την εξάρτησή της από τις θαλάσσιες μεταφορές και τη ναυτιλιακή βιομηχανία συνολικά.

Οι δυσκολίες της απανθρακοποίησης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της απανθρακοποίησης, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία ήταν ο πρώτος βιομηχανικός κλάδος που βρέθηκε αντιμέτωπος με συγκεκριμένους και μετρήσιμους περιβαλλοντικούς στόχους ήδη από το 2013.

Η πρόεδρος της ΕΕΕ χαρακτήρισε τη ναυτιλία ως «τον δυσκολότερο κλάδο να απανθρακοποιηθεί», υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι συχνά τίθενται χωρίς να υπάρχουν ακόμη επαρκείς τεχνολογικές και ενεργειακές λύσεις για την υλοποίησή τους. Αναφερόμενη στον International Maritime Organization, σημείωσε ότι οι σχετικές αποφάσεις επηρεάζονται πλέον άμεσα από τις γεωπολιτικές ισορροπίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ευρώπη.

Όπως υπογράμμισε, η σημερινή διεθνής συγκυρία έχει οδηγήσει σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση της ενεργειακής μετάβασης της ναυτιλίας.

Εναλλακτικά καύσιμα και LNG

Η κ. Τραυλού αναφέρθηκε εκτενώς και στα νέα ναυτιλιακά καύσιμα, σημειώνοντας ότι, παρά την πρόοδο στη συζήτηση για βιοκαύσιμα, αμμωνία, μεθανόλη και υδρογόνο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν τόσο την επάρκεια όσο και την ασφάλεια.

Όπως είπε, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι στα πλοία εργάζονται άνθρωποι και ότι οι αποφάσεις για τα νέα καύσιμα επηρεάζουν όχι μόνο τα πλοία αλλά και τα λιμάνια και το περιβάλλον συνολικά. Υποστήριξε ακόμη ότι το LNG παραμένει σήμερα η μοναδική άμεσα διαθέσιμη λύση που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών, προσθέτοντας ότι η ελληνική ναυτιλία διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους διεθνώς και έχει ήδη μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα κατά περίπου 20%.

Οι γεωπολιτικές κρίσεις και το εμπόριο

Αναφερόμενη στις διεθνείς κρίσεις και στις αλλαγές στους εμπορικούς διαδρόμους, η πρόεδρος της ΕΕΕ επισήμανε ότι περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω θαλάσσιων μεταφορών. Όπως σημείωσε, η σημασία της ναυτιλίας έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όταν τα πλοία διατήρησαν ενεργές τις αλυσίδες εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ναυτιλία λειτουργεί σε ένα περιβάλλον συνεχών μεταβολών και αβεβαιότητας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ένας πλοιοκτήτης καλείται να συνδυάζει ρόλους οικονομολόγου, μηχανικού, ναυτικού, ασφαλιστή και διαχειριστή κρίσεων.

Δασμοί, ανταγωνισμός και Κίνα

Σχολιάζοντας τις εμπορικές εντάσεις και την επιβολή δασμών, η κ. Τραυλού προειδοποίησε ότι οι μονομερείς οικονομικές πολιτικές αυξάνουν τελικά το κόστος για τους πολίτες και δημιουργούν στρεβλώσεις στον διεθνή ανταγωνισμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στρατηγική ανάπτυξης της Κίνας στον τομέα της ναυτιλίας και της βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι το Πεκίνο ακολούθησε επί δεκαετίες μια συνεκτική πολιτική που συνέδεσε την παραγωγή, τις πρώτες ύλες, τις εξαγωγές και τις θαλάσσιες μεταφορές. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, «τα καράβια ταξιδεύουν και θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν».

Ο «σκιώδης στόλος»

Η πρόεδρος της ΕΕΕ αναφέρθηκε και στο ζήτημα του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», τονίζοντας ότι οι κυρώσεις της Δύσης προς τη Ρωσία δημιούργησαν νέες στρεβλώσεις στην αγορά και ενίσχυσαν παράλληλα δίκτυα μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Όπως σημείωσε, ο «dark fleet» αποτελεί σοβαρή απειλή για τη διεθνή ναυτιλία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν ελληνόκτητα πλοία με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Οι γυναίκες στη ναυτιλία και η κοινωνική προσφορά

Η κ. Τραυλού στάθηκε επίσης στις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο της ναυτιλίας, αναγνωρίζοντας ότι τα στερεότυπα παραμένουν ισχυρά, ιδιαίτερα για όσες επιθυμούν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα.

Τέλος, αναφέρθηκε στη κοινωνική διάσταση της ναυτιλίας, υποστηρίζοντας ότι ο κλάδος αποτελεί σημαντικό κοινωνικό εταίρο με ουσιαστική συμβολή στην εκπαίδευση και στην κοινωνική συνοχή. Όπως ανέφερε, μέσω της ΕΕΕ υλοποιείται πρόγραμμα 365 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ ο οργανισμός συμμετέχει και σε έργα αποκατάστασης σχολικών υποδομών στη Θεσσαλία.