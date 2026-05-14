«e-Ναυλοσύμφωνο»: Ξεκίνησε από σήμερα (14/5) η ψηφιακή εφαρμογή για το yachting

Σε λειτουργία τέθηκε από τις 14 Μαΐου 2026 η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-Ναυλοσύμφωνο / e-Charterparty», η οποία εισάγει την ψηφιακή διαχείριση ναυλοσυμφώνων στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού και του επαγγελματικού yachting στην Ελλάδα. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα της κοινής υπουργικής απόφασης 3133.1/47821/28.6.2024.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρει ότι η νέα υπηρεσία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κλάδου, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού.

Όπως είχε επισημάνει ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας στο Λαύριο, η ψηφιοποίηση αυτή αποσκοπεί επίσης στη στήριξη του yachting, των λιμένων και των τοπικών οικονομιών.

Προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως τις 30 Ιουνίου 2026, ώστε να συνεχιστεί προσωρινά και η υφιστάμενη διαδικασία και να εξασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων στο νέο ψηφιακό σύστημα.