ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία
Ειδήσεις
08:44 - 19 Μάι 2026

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα παράδοξο στις εμπορικές της διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι πλέον να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά να καταφέρει να περάσει αυτή τη συμφωνία μέσα από τους ίδιους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι η διατλαντική εμπορική συμφωνία που συμφωνήθηκε κατ’ αρχήν το περασμένο καλοκαίρι στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Όπως αναφέρει το Politico, οι εκπρόσωποι των τριών βασικών θεσμών της ΕΕ – του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – συναντώνται στο Στρασβούργο για να προσπαθήσουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία. Ωστόσο, οι μεγάλες διαφωνίες αφορούν το κατά πόσο η ΕΕ πρέπει να «θωρακίσει» τη συμφωνία απέναντι σε πιθανές μελλοντικές μεταβολές ή μονομερείς κινήσεις του Τραμπ.

Η βασική λογική της συμφωνίας είναι ότι η ΕΕ θα μειώσει ή θα καταργήσει δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά και ορισμένα αγροτικά προϊόντα, ενώ οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να διατηρήσουν ανώτατο όριο 15% στους δασμούς για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Όμως πολλοί ευρωβουλευτές, κυρίως από τους Σοσιαλιστές, τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους, φοβούνται ότι ο Τραμπ μπορεί αργότερα να αλλάξει στάση ή να επαναφέρει πιο επιθετικά μέτρα.

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της προσπάθειας είναι ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης Μπέρντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ίδιος ζητά ισχυρές ασφαλιστικές δικλίδες ώστε η συμφωνία να είναι όσο το δυνατόν πιο «Trump-proof», δηλαδή προστατευμένη από ενδεχόμενες πολιτικές ανατροπές στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Λάνγκε, οι τελευταίες ημέρες χαρακτηρίστηκαν από εντατικές διαβουλεύσεις και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα βρεθεί συμβιβασμός.

Οι ενστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι καινούργιες. Ήδη από τον Ιανουάριο υπήρξαν καθυστερήσεις μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί προσάρτησης της Γροιλανδίας, ενώ νέα ένταση προκλήθηκε όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ περιόρισε μεγάλο μέρος της δασμολογικής πολιτικής του. Παρ’ όλα αυτά, πολλές κυβερνήσεις κρατών-μελών — με κυριότερη τη Γερμανία — πιέζουν για ταχεία έγκριση της συμφωνίας χωρίς υπερβολικές προϋποθέσεις, φοβούμενες αμερικανικά αντίποινα.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης περιέγραψε χαρακτηριστικά τη συμφωνία ως «έναν δυστυχισμένο γάμο που πρέπει παρ’ όλα αυτά να λειτουργήσει». Η ατμόσφαιρα δείχνει ότι αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρούν πως, ακόμα κι αν η συμφωνία δεν είναι ιδανική, είναι προτιμότερη από μια νέα εμπορική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Οι διαφωνίες έχουν ήδη δοκιμάσει την υπομονή της Ουάσινγκτον. Η διατλαντική οικονομική σχέση φτάνει τα 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ και αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του παγκόσμιου εμπορίου. Ο Τραμπ προειδοποίησε πρόσφατα ότι αν η ΕΕ δεν εγκρίνει τη συμφωνία μέχρι τις 4 Ιουλίου, θα μπορούσε να επιβάλει δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρέσβης στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει δει αρκετά» και ότι η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει τη συνεργασία αντί της σύγκρουσης.

Στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικοί μηχανισμοί προστασίας. Ο πρώτος είναι η λεγόμενη «ρήτρα ανατολής» (sunrise clause), σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν θα τεθεί σε εφαρμογή αν οι ΗΠΑ δεν μειώσουν πρώτα τους δασμούς σε ευρωπαϊκό χάλυβα και αλουμίνιο από το σημερινό επίπεδο — που φτάνει έως και το 50% — στο συμφωνημένο 15%. Ο δεύτερος είναι μια «ρήτρα λήξης» (sunset clause), που θα έκανε τη συμφωνία να εκπνεύσει το 2028, λίγο πριν αποχωρήσει θεωρητικά ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βρει ενδιάμεση λύση. Σύμφωνα με νέο συμβιβαστικό σχέδιο, η Κομισιόν θα έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τις ευρωπαϊκές παραχωρήσεις αν οι ΗΠΑ δεν μειώσουν τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο μέχρι το τέλος του 2026. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να καθησυχαστούν τόσο οι επιφυλακτικοί ευρωβουλευτές όσο και τα κράτη-μέλη που θέλουν γρήγορη εφαρμογή.

Παρά τις εντάσεις, όλοι αναγνωρίζουν ότι μια αποτυχία στην τελική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποτελούσε σοβαρό πολιτικό πλήγμα. Οι διαπραγματευτές γνωρίζουν ότι το χρονικό περιθώριο στενεύει και ότι η ισορροπία ανάμεσα στη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων είναι εξαιρετικά λεπτή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα
Πολιτική

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030
Αναλύσεις

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος
Ειδήσεις

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ
Χρηματιστήρια

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο
Πολιτική

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος
Ειδήσεις

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
19/05/2026 - 11:01

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
19/05/2026 - 10:58

Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί

Πολιτική
19/05/2026 - 10:47

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 10:44

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Magazino
19/05/2026 - 10:41

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Αναλύσεις
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:15

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:13

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:05

Το επιτελικό κράτος «χάνει» (;) τον Άκη Σκέρτσο

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 09:59

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 09:58

Bally's Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α' τρίμηνο

Πολιτική
19/05/2026 - 09:54

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Αναλύσεις
19/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2250 μονάδες 

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/05/2026 - 09:39

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας

Magazino
19/05/2026 - 09:30

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 09:15

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

Φορολογία
19/05/2026 - 09:04

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 09:00

Domes Resorts: Η Κρήτη και η έμφαση στην εξωστρέφεια – Το δυναμικό μοντέλο στην πολυτελή φιλοξενία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:44

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

Πολιτική
19/05/2026 - 08:33

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αναλύσεις
19/05/2026 - 08:12

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:03

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 07:58

SpaceX: Eισιτήριο για τον Άρη μέσω... χρηματιστηρίου – Το στοίχημα του $1 τρισ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 07:45

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι

Magazino
19/05/2026 - 07:43

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 07:24

Volkswagen Caravelle: έτοιμο για κάθε αποστολή, άμεσα διαθέσιμο με ειδικό πρόγραμμα απόκτησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ