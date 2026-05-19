ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής ενέκρινε το διακομματικό νομοσχέδιο «U.S.-Greece Defense Cooperation Advancement Act», που προβλέπει την ανανέωση για πέντε χρόνια της αμερικανικής στήριξης προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος IMET για στρατιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από τους βουλευτές Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και ΗΠΑ.

Ο Κρις Πάπας χαρακτήρισε την Ελλάδα σημαντικό σύμμαχο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα IMET αποτελεί βασικό στοιχείο των διμερών σχέσεων. Από την πλευρά του, ο Γκας Μπιλιράκης τόνισε πως οι δύο χώρες συνδέονται με ισχυρή στρατηγική σχέση, βασισμένη στη δημοκρατία και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ντίνα Τάιτους υπογράμμισε τη σημασία της διπλωματικής και αμυντικής συνεργασίας Αθήνας – Ουάσιγκτον, δηλώνοντας ότι θα στηρίξει την πρόταση και στην Ολομέλεια. Η Νικόλ Μαλλιωτάκη ανέφερε ότι η έγκριση από την Επιτροπή επιβεβαιώνει τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας στην περιοχή.

Το νομοσχέδιο στηρίζουν επίσης οι ελληνοαμερικανικές οργανώσεις AHI, AHEPA και HALC. Σύμφωνα με τους εισηγητές, το πρόγραμμα IMET καλύπτει αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Αμερικανών και Ελλήνων αξιωματικών, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών και του ρόλου της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ.