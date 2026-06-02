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ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό
Ειδήσεις
21:25 - 02 Ιουν 2026

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική ενίσχυση κατέγραψε η αμερικανική αγορά εργασίας τον Απρίλιο, καθώς οι ανοιχτές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν απροσδόκητα, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόμισι ετών και στέλνοντας μήνυμα ανθεκτικότητας της οικονομίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας του αμερικανικού Υπουργείου Εργασίας, οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 7,681 εκατομμύρια τον Απρίλιο, έναντι 6,866 εκατομμυρίων τον Μάρτιο. Η αύξηση ξεπέρασε κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ουσιαστικά αμετάβλητο αριθμό θέσεων.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη ότι η ζήτηση για εργατικό δυναμικό παραμένει ισχυρή, παρά τις ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τις προσδοκίες για διατήρηση αυστηρής νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.

Οι ανοιχτές θέσεις εργασίας θεωρούνται ένας από τους βασικούς δείκτες της δυναμικής της αγοράς εργασίας, καθώς αποτυπώνουν την πρόθεση των επιχειρήσεων να προσλάβουν προσωπικό. Η σημαντική άνοδός τους ενισχύει την εικόνα μιας οικονομίας που εξακολουθεί να δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, παρά το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Τα στοιχεία αναμένεται να αξιολογηθούν προσεκτικά από τις αγορές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς προσφέρουν κρίσιμες ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

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