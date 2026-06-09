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21ο πακέτο της ΕΕ κατά Ρωσίας: Στο στόχαστρο πετρέλαιο, τράπεζες, cryptos και αλιευτικά προϊόντα
Ειδήσεις
16:14 - 09 Ιουν 2026

21ο πακέτο της ΕΕ κατά Ρωσίας: Στο στόχαστρο πετρέλαιο, τράπεζες, cryptos και αλιευτικά προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
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Σε περαιτέρω αυστηροποίηση της πίεσης προς τη Ρωσία προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας το 21ο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Το νέο πακέτο, το οποίο ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνοδεύεται από πρόσθετα μέτρα οικονομικής και πολιτικής στήριξης προς την Ουκρανία και διευρύνει σημαντικά το πεδίο των ευρωπαϊκών περιορισμών.

Στο επίκεντρο των νέων κυρώσεων βρίσκεται ο ενεργειακός τομέας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω μείωση του ανώτατου ορίου τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα έσοδα που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Παράλληλα, επεκτείνονται οι κυρώσεις σε επιπλέον πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου εκτός των υφιστάμενων περιορισμών.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης στοχευμένα μέτρα κατά λιμανιών, διυλιστηρίων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενισχύοντας το πλαίσιο επιτήρησης των ενεργειακών εξαγωγών της Μόσχας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι νέες κυρώσεις δεν αφορούν μόνο ρωσικές τράπεζες, αλλά επεκτείνονται και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών που, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, διευκολύνουν την παράκαμψη των υφιστάμενων ευρωπαϊκών περιορισμών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και πάροχοι υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων που φέρονται να συμβάλλουν στη διακίνηση κεφαλαίων εκτός του συστήματος κυρώσεων.

Παράλληλα, η ΕΕ προχωρά σε νέους περιορισμούς στο εμπόριο και την τεχνολογία, στοχεύοντας υλικά και εξοπλισμό που μπορούν να αξιοποιηθούν από τη ρωσική αμυντική βιομηχανία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μέταλλα, ειδικά κράματα, συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τεχνολογίες παρεμβολών και άλλος εξοπλισμός διττής χρήσης. Επιπλέον, προβλέπονται νέες απαγορεύσεις εισαγωγών προϊόντων από τη Ρωσία.

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του νέου πακέτου είναι η επέκταση των κυρώσεων στον τομέα της αλιείας. Για πρώτη φορά η ΕΕ επιβάλλει περιορισμούς σε αλιευτικά προϊόντα προερχόμενα από τη Ρωσία, με ορισμένα είδη, όπως ο μπακαλιάρος, να περιλαμβάνονται στις νέες απαγορεύσεις εισαγωγής.

Στον τομέα των μετακινήσεων, προβλέπεται απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άτομα που έχουν υπηρετήσει στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Παράλληλα, ενισχύεται η ευθυγράμμιση των περιοριστικών μέτρων με τη Λευκορωσία, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση της ως διαδρόμου παράκαμψης των κυρώσεων.

Το νέο πακέτο συνοδεύεται και από πρόσθετη στήριξη προς την Ουκρανία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να σχεδιάζει εκταμιεύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ για μακροοικονομική βοήθεια, ενίσχυση στρατηγικών δυνατοτήτων όπως τα drones, καθώς και συνέχιση της πολιτικής στήριξης της ενταξιακής πορείας της χώρας προς την ΕΕ.

{https://x.com/kajakallas/status/2064302073273827521}

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη παρουσίαση των μέτρων, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, είχε προαναγγείλει το περιεχόμενο των νέων κυρώσεων μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ. «Κομμάτι-κομμάτι καταρρίπτουμε τα θεμέλια της ρωσικής πολεμικής οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα νέα μέτρα θα στοχεύσουν τράπεζες, βιομηχανίες όπλων, εμπόρους πετρελαίου, διυλιστήρια και παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες.

Με το 21ο πακέτο κυρώσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να εντείνει περαιτέρω την οικονομική πίεση προς τη Μόσχα, διευρύνοντας ταυτόχρονα το εύρος των περιορισμών σε νέους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός του πλαισίου των κυρώσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/06/2026 - 17:12
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